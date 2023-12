Meciul cu CFR Cluj a fost marcat de o eroare de arbitraj. Kyros Vassaras, președintele CCA, a recunoscut că arbitrii din camera VAR au trasat greșit liniile la faza golului de 2-1 marcat de Damașcan, iar reușita covăsnenilor nu ar fi trebuit validată.

Laszlo Dioszegi: "Eu recunosc, a fost ofsaid, dar se face prea mult tam-tam"

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, recunoaște și el eroarea de care a beneficiat echipa sa, însă consideră că "se face prea mare tam-tam".

"A fost o greșeală de arbitraj, dar haideți să vorbim și despre greșeala de arbitraj de la Poli Iași - Sepsi, când am marcat un gol perfect valabil și ni s-a anulat sau un gol perfect valabil la Rapid București. Deci, pe undeva, lucrurile se reglează.

Eu recunosc, a fost ofsaid. Am revăzut după o oră fază. Eu cred că trebuie să recunoaștem întotdeauna dacă e ceva adevărat. Recunoaștem că a fost ofsaid, dar parcă se face prea mult tam-tam. Și noi am fost dezavantajați de două ori anul ăsta, iar anul trecut am fost cea mai dezavantajată echipă din Liga 1 și nu am făcut un caz. Arbitrii greșesc pro și contra. Noi recunoaștem că a fost ofsaid, dar altceva nu avem ce să facem", a spus Laszlo Dioszegi, pentru PRO TV și Sport.ro.

Laszlo Dioszegi: "Nu jucăm nici pentru CFR, nici pentru FCSB, nici pentru Rapid"

Întrebat dacă se simte ușurat acum, având în vedere că a învins CFR Cluj, un adversar împotriva căruia Sepsi a câștigat foarte rar, Dioszegi le-a transmis un mesaj celor care consideră că echipa sa este clubul de casă al formației din Gruia.

"În 2023 nu cred că mai există așa ceva. Cine ne cunoaște pe noi știe că avem coloana vertebrală încât să nu jucăm nici pentru CFR, nici pentru FCSB, nici pentru Rapid. Noi jucăm numai și numai pentru noi.

Într-adevăr, CFR ne-a bătut de foarte multe ori, dar, în ultimul timp, și FCSB ne-a bătut, deci acum ne pot acuza clujenii că jucăm pentru FCSB.

E foarte bine că am reușit să o batem pe CFR și sperăm că nu a fost ultima dată. Pot să spun că până acum totul e ok cu noul antrenor, trei meciuri și trei victorii. Sper ca și de acum încolo lucrurile să meargă într-o direcție bună.

Normal că ne dorim play-off-ul, dar încă mai e mult. Dacă reușim să câștigăm la Sibiu, joi, atunci am face un mare pas pentru play-off. Nu, înainte să-l punem antrenor pe Storck, nu mai speram la play-off. Chiar dacă sunt un tip optimist, nu mă așteptam să obținem 9 puncte în aceste 3 meciuri", a mai spus Dioszegi.

Sepsi OSK ocupă locul 5 după primele 20 de etape, cu 29 de puncte. În runda următoare, ultima din 2023, covăsnenii vor juca pe terenul lui FC Hermannstadt, joi, de la ora 17:00.