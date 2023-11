”Absolut meritat”. Ce a spus Adrian Mititelu după ce FCU Craiova a câștigat dramatic cu Sepsi OSK

Oltenii au început bine meciul și au deschis scorul încă din minutul zece prin Vladislav Blănuță. Sepsi a reușit să revină în joc până la pauză, cu reușita lui Cosmin Matei din minutul 30.

Tot FCU a fost cea care a dat lovitura pe finalul partidei. Leo Lacroix a înscris în prelungirile partidei și a adus trei puncte importante pentru echipa lui Adrian Mititelu.

După meci, patronul lui FCU Craiova a tras primele concluzii. Mititelu este de părere că succesul cu Sepsi poate reprezenta un ”declic” pentru următoarele partide.

Adrian Mititelu, după FCU Craiova - Sepsi OSK 2-1: ”Ne-am luat revanșa”

„Un meci foarte bun pentru noi și mult așteptat. Ne-am luat o revanșă față de Sepsi, în ultimele meciuri ne-au cam bătut. În meciul tur ne-au bătut în minutul 91 cu 1-0. Noi meritam să câștigăm și la Sfântu Gheorghe. Am câștigat azi trei puncte cu puțină șansă pe final, dar absolut meritat.

Acest meci eu cred că ne va ajuta să ne deblocăm și să punem bazele unor planuri mai mărețe pentru următoarele 3-4 meciuri. Am câștigat pe merit, am avut meciul în mână, am avut și șansă pe final dar eu zic că victoria este pe deplin meritată.

Exista un risc foarte mare să avem un meci greu astăzi, până la urmă a ieșit bine. Avem valoare, avem lot, avem tot ce trebuie pentru a urca în clasament. În următoarele 3-4 meciuri eu zic că putem să strângem puncte importante care să ne apropie de obiectivul propus”, a spus Mititelu.

FC U Craiova venea după şapte etape consecutive fără victorie, cu trei egaluri şi patru eşecuri.

Sepsi OSK era neînvinsă de patru etape, cu două victorii şi două egaluri. În tur, Sepsi OSK a câştigat cu 1-0.