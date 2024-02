Laszlo Balint (44 de ani) a strâns la echipa de pe ”Francisc von Neuman” 22 de apariții și a înregistrat o medie de 1.09 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Laszlo Balint, aproape de revenirea în Liga 1: ”Am primit două oferte”

Fără echipă de aproape un an, Laszlo Balint a menționat că a primit două oferte din Superliga României, doar că negocierile nu s-au concretizat și a rămas, în continuare, liber de contract.

De asemenea, Laszlo Balint a ținut să evidențieze faptul că își dorește în acest moment fie să antreneze doar în primul eșalon al României, nu și în ligile inferioare, fie în străinătate.

”Din fericire, au fost foarte multe discuții. Unele dintre ele au ajuns la nivelul unor oferte concrete. Am considerat, la momentul respectiv, că nu sunt ofertele care trebuie pentru mine. Este o situație puțin delicată când ți se propune să preiei o echipă în timpul campionatului. Există destul de multe riscuri pe care trebuie să ți le asumi ca antrenor.

Ofertele au fost din SuperLiga. Am spus mai demult că e o perioadă în care simt și îmi doresc să evoluez la nivelul SuperLigii. Eu zic că am parcurs pașii corecți în această meserie. Chiar simt că pot și că am multe de spus la nivelul SuperLigii. De aceea am spus în ultimul timp că îmi doresc să antrenez la nivelul SuperLigii sau în străinătate.

Din SuperLigă au fost două echipe care au venit cu intenții concrete. Din varii motive, nu s-a ajuns la o colaborare efectivă. Dar am avut și o ofertă concretă din străinătate, plus multe alte discuții. Două dintre ele stau în picioare chiar și în aceste momente”, a spus Laszlo Balint, potrivit SportTotal.

Tehnicianul a debutat ca antrenor în ianuarie 2010, la Unirea Tarlungeni, iar de atunci a fost instalat pe banca următoarelor grupări: Academica Clinceni, ASA Tg. Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, Universitatea Craiova și UTA Arad.