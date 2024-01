Ofertă pentru Laszlo Balint! Antrenorul a dat deja răspunsul

Antrenorul a fost aproape de o revenire în fotbal, după ce s-a zvonit că ar fi aproape de Petrolul Ploiești, acolo unde scaunul lui Florin Pârvu se clatină. În cele din urmă, tehnicianul a rămas pe banca prahovenilor, iar Balint este în continuare liber de contract.

Fostul antrenor de la UTA Arad și Universitatea Craiova a dezvăluit că a primit o ofertă din străinătate, mai exact din Iran, pe care a refuzat-o.

Laszlo Balint: ”Am avut o ofertă concretă”

„Nu a fost nimic concret, pentru că Petrolul are un antrenor sub contract. Un antrenor care sunt convins că va avea rezultate și va îndeplini obiectivul trasat de club.

Important este că am avut discuții și în afară, am avut și o ofertă concretă. Am ales să o refuz pentru că a fost din Iran, dar am ales să nu merg acolo, într-o zonă instabilă într-un context politic destul de șubred.

Dar sunt convins ca veni ceea ce am eu nevoie, atunci când trebuie”, a spus Laszlo Balint, la Digi Sport.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Laszlo Balint a stat pe banca tehnică a celor de la Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, Universitatea Craiova și UTA Arad.