Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, o pretendentă serioasă la câștigarea Superligii, a evidențiat că nu a luat în considerare declarațiile latifundiarului din Pipera, dar și că nu înțelege cum ar putea fi posibile astfel de lucruri.

Reacția lui Cristi Balaj după acuzele lui Gigi Becali

De asemenea, oficialul ardelenilor l-a înțepat pe Gigi Becali și a ținut să puncteze faptul că doar oamenii care au făcut ”omenii” în timpul vieții se pot gândi la astfel de lucruri în prezent.

”Oamenii care au făcut anumite lucruri în viață, e posibil să se gândească la aceste lucruri. El are un stil de viață și un vocabular din care aceste lucruri fac parte din ordinea zilei. Nu mi-au ridicat semne de întrebare. Cine ar putea spune că noi am vrut să pierdem la Botoșani”, a spus Cristi Balaj, potrivit DigiSport.

În timp ce Cristi Balaj a precizat că declarațiile lui Gigi Becali nu i-au ridicat semne de întrebare, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a rămas uimit de vorbele latifundiarului din Pipera.

Cu victoria Rapidului în fața sibienilor și remiza FCSB-ului cu ”U” Cluj, scor 0-0, giuleștenii s-au apropiat la șapte puncte de liderul din clasament și ocupă în acest moment poziția a doua cu 48 de puncte, după 26 de etape desfășurate în campionat.

Ce a spus Gigi Becali

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.