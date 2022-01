”Lasă-ne, nea Flavius!”. MM Stoica a început războiul declarațiilor cu cei de la Dinamo

Oficialul vicecampioanei s-a legat, printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook, de declarațiile date de Flavius Stoican după meciul cu FC Argeș, referitor la rivala FCSB.

„Niciodată n-am crezut că voi ajunge să vreau ca Dinamo să câștige un meci, asta probabil pentru că mi-aș dori cu adevărat ca ei să rămână în Liga 1. Nu-mi place că grupări care puneau serioase probleme în lupta pentru titlu au dispărut sau că au fost ani fără Rapid în Liga 1.

Mihai Stoica a început războiul declarațiilor cu Flavius Stoican

Deși am avut milioane de ocazii și de motive (numai dacă țineam cont de comportamentul grețos al galeriei lor) să-i ironizez grav, am ales să n-o fac și să încerc să fiu obiectiv când am analizat situația în care se află. Pe scurt, să fiu empatic. Poate că și pentru că oricui i se poate întâmpla un dezagrement de dimensiunile astea, mai ales în vremurile pe care le trăim.

Tocmai de asta nu înțeleg de unde i-au venit subit nervii lui Stoican și ne arată el nouă nu știu ce. Lasă-ne, nea Flavius, că avem meci mâine cu ăia de ne-au dat în tur cu terenul în cap, au câte 4 jucători pe post și mai vor să se întărească”, a scris MM Stoica pe Facebook.

Dinamo a rămas pe penultimul loc, cu 12 puncte, la șapte puncte de următoarea clasată.

Ce a declarat Flavius Stoican

„Când văd determinare și atitudine, cred că toate lucrurile o să meargă spre bine. Să vedem dacă noi reușim să ne ridicăm la nivelul lor, mai ales că transferurile pe care noi le-am făcut, după spusele conducerii celor de la FCSB, nu sunt de nivelul lui Dinamo. Vom vedea la meciul cu FCSB dacă au sau nu dreptate”, a spus tehnicianul dinamovist.