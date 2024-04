"L-aș vedea acolo". Varianta de antrenor propusă de Basarab Panduru pentru Universitatea Craiova

Antrenorul bulgar i-a părăsit pe olteni după cinci luni petrecute la gruparea din Bănie, moment în care a strâns 20 de apariții pe banca tehnică a celor de la Universitatea Craiova.

Pe deasupra, Ivaylo Petev, care a fost selecționerul Bosniei și Bulgariei de-a lungul carierei sale, a înregistrat și o medie de 1.75 puncte pe meci, conform Transfermarkt.

Opinia lui Basarb Panduru despre situația din Bănie

Fostul internațional român a fost surprins de hotărârea luată și a vorbit despre posibilii înlocuitori, printre aceștia aflându-se și Constantin Gâlcă.

"E greu să văd, că au fost antrenori despre care credeam că sunt buni pentru Craiova şi care au plecat de acolo cum au plecat. Nu ştiu dacă cineva mai e bun în momentul ăsta.

El (n.r. - Constantin Gâlcă) poate fi o soluţie. Am văzut că azi a spus că e antrenor şi că trebuie să-şi facă meseria şi întrebat dacă s-ar duce a zis că s-ar duce, că asta e meseria lui. Rădoi am zis că-i bun, Reghecampf am zis că-i bun, dar uite că nu s-a întâmplat nimic bun până la urmă.

Vorbesc cu el (n.r. - Gâlcă), dar nu spun nimic, că aşa e normal. E prietenul meu, discut orice cu el şi vorbesc cu el. Da, l-aş vedea acolo (n.r. - la Universitatea Craiova)", a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.

Singurele trofee din cariera bulgarului au fost câștigate alături de Ludogorets, formație pe care a pregătit-o în două mandate (2010-2013 și martie - octombrie 2023): trei titluri, două Cupe și o Supercupă.