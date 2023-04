Kyros Vassaras a susținut joi, 27 aprilie, o conferință-maraton, în care a vorbit despre deciziile controversate ale arbitrilor români din ultimul timp, în primul eșalon al României.

Kyros Vassaras, pus la colț din nou: „Mă simt ca ăla de îți aduce bolul de supă și tu ai furculiță”

Mihai Stoica a continuat să-l atace pe Kyros Vassaras. Managerul general FCSB a reacționat cu privire la comunicatul emis de FRF, în care șeful CCA a explicat câteva lucruri pe care le-a amintit în cadrul conferinței-maraton, care a durat aproximativ trei ore.

„Mă simt ca ăla de îţi aduce bolul de supă şi tu ai furculiţă. Orice aş spune vorbesc degeaba. Eram zen şi a apărut comunicatul. Am fost şocat şi m-am oprit (n.r. după un paragraf din comunicatul lui Vassaras).

Deci se judecă mai bine fără VAR, asta e concluzia? (n.r. ironic). În momentul ăsta am luat furculiţa şi am început să mănânc supa (n.r. ironic). Şi-a arătat muşchii, nu a făcut nimic altceva. Ce a făcut el, e incalificabil. Practic ne-a zis că tot ce vedeţi voi, nu e aşa!

El cumva aici ne face un rezumat la ce a spus ieri, cumva la modul că nu s-a tradus bine... la tot ce a zis el 3 ore ieri. Incredibil”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.