Jucătorul de la FCSB luat la țintă de Basarab Panduru: "Nu produce nimic, nu văd progres!"

În primul 11 al celor de la FCSB s-a aflat și David Miculescu, care a recunoscut la finalul meciului că nu se aștepta să fie titular. Fostul jucător de la UTA Arad a jucat până în minutul 68, când a fost înlocuit de Billel Omrani, cel care avea să marcheze unicul gol al meciului.

Basarab Panduru: "Miculescu are noroc că s-au plătit mulți bani pe el. Nu produce nimic"

Fostul internațional Basarab Panduru spune că avea așteptări mult mai mari de la David Miculescu, iar motivul pentru care este folosit în continuare de FCSB este că vicecampioana a oferit o sumă foarte mare pentru transferul său de la UTA, 1,7 milioane de euro.

"Ăsta e norocul lui, că s-au plătit mulţi bani pe el, nu mă mira dacă în iarnă se întorcea de unde a venit. Aşa se intorcea şi el cum s-a întors Raţă sau alţii, dar faptul că s-a dat bani pe el atunci iti acorda chestia asta, că s-a dat 1,7 milioane de euro.

Miculescu mi se pare că e corect, serios şi asta mă face să am încredere în el. Dar momentan nu văd progres, doar asta mă face să am încredere în el. Nu produce nimic momentan", a spus Panduru, la Orange Sport.

30 de meciuri, două goluri și trei pase decisive a strâns Miculescu la FCSB

1,5 milioane de euro este cota de piață a internaționalului U21, conform Transfermarkt

David Miculescu nu se aștepta să fie titular

La interviul acordat după finalul meciului, David Miculescu a vorbit despre victoria obținută de FCSB, unde a fost titular.

"Nu mă așteptam, dar la FCSB toată lumea se antrenează bine și suntem pregătiți să intrăm dacă este nevoie. Primul meci după cantonament este mai dificil, dar este important că am câștigat. Sperăm că ne-am dat drumul pentru următoarele etape. Am prins încredere că am fost titular, acum sper să reușesc să și marchez.

M-am înțeles bine cu Sorescu, mai trebuie să strângem câteva meciuri să fie și mai bine, dar a fost ok pentru prima partidă", a spus Miculescu.