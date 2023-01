Jucătorul de la FCSB care nu se aștepta să fie titular la meciul cu Hermannstadt: "Am prins încredere"

FCSB a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0, la Sibiu, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Billel Omrani (minutul 75), jucător introdus în minutul 68 pe teren.

FC Hermannstadt venea după victorii cu liderul Farul Constanța şi campioana CFR Cluj. Pentru FCSB urmează două dueluri de foc, cu formațiile aflate pe primele două locuri în clasament, Farul și CFR.

David Miculescu nu se aștepta să fie titular

La interviul acordat după finalul meciului, David Miculescu a vorbit despre victoria obținută de FCSB, unde a fost titular.

"Nu mă așteptam, dar la FCSB toată lumea se antrenează bine și suntem pregătiți să intrăm dacă este nevoie. Primul meci după cantonament este mai dificil, dar este important că am câștigat. Sperăm că ne-am dat drumul pentru următoarele etape. Am prins încredere că am fost titular, acum sper să reușesc să și marchez.

M-am înțeles bine cu Sorescu, mai trebuie să strângem câteva meciuri să fie și mai bine, dar a fost ok pentru prima partidă", a spus jucătorul la DigiSport.