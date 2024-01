Jucătorul de la FCSB la care râvnesc rivalii din Bănie: "Am avea nevoie de așa ceva"

În ultimele trei etape ale anului, oltenii au pierdut puncte prețioase, iar diferența față de ocupanta poziției a opta este de doar cinci puncte.

Sorin Cârțu a dezvăluit jucătorii de care mai are nevoie Universitatea

Fostul mare jucător din Bănie a vorbit despre situația de la echipă, lăudând numirea lui Petev în funcția de antrenor. În plus, a explicat posturile pe care este deficitară.

"Acum, U Craiova are un antrenor cu nume, Petev are CV, nu e ușor să antrenezi Ludogorets sau Bosnia. Are și presă bună, să recunoaștem…îl așteptăm să confirme.

E dificilă lupta la titlu acum, e diferență cam mare, dar vă dați seama că Rotaru își dorește, de aia bagă bani. Dacă mai e nevoie de jucători? Poate, acum au antrenor și acesta poate să ceară de la patron ce jucători vrea. Sigur vor fi mai multe veniri în iarnă.

Ne trebuie un fundaș central, un fundaș dreapta văd că deja a venit. Ne mai trebuie neapărat un inter de mare calitate, care să stea lângă Mitriță, să-l ajute.

Mi-aș dori un jucător cum este Olaru care face legătura între compartimente, recuperează, vine și în atac, șutează la poartă, dă gol. Jucător complet. Am avea nevoie de așa ceva", a declarat Sorin Cârțu, potrivit iAM Sport.

Câți bani a investit până acum Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Patronul Universității Craiova din 2013, de când i-a preluat pe olteni, a vorbit despre clubul său și a subliniat faptul că în 10 de ani a investit nu mai puțin de 20 de milioane de euro în Bănie.

"Am băgat aproximativ 20 de milioane, dar trebuie să facem paritatea. Grosso-modo sunt 20 de milioane de euro. De scos, nu am scos niciun leu. Dacă facem o balanță între veniri și plecări, rămânem pe profit, dar problema sunt costurile operaționale.

Dacă punem în balanță venirile plus costurile operaționale, plus veniturile din vânzări de jucători și celelalte surse de venit, drepturi TV, participarea în cupele europene, ticketing, merchandise, marketing, suntem pe minus cu 20 de milioane de euro, doar că în ultimii patru ani înainte de pandemie am fost pe profit, ceea ce spune ceva", a spus Mihai Rotaru, potrivit DigiSport.