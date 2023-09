Joao Janeiro rupe tăcerea. Cum a încercat Mititelu "să îl înșele": "Nu am văzut niciodată așa ceva!"

Janeiro a fost prezentat oficial pe 3 iunie într-o conferință de presă la care a participat și Adrian Mititelu. Portughezul spunea despre FC U Craiova că este un club bine organizat, iar patronul îi trasa calificarea în play-off drept obiectiv.

Joao Janeiro dezvăluie de ce a plecat de la FC U Craiova după 18 zile

18 zile mai târziu, pe 21 iunie, FC U Craiova anunța că a hotărât de comun acord rezilierea contractului cu Joao Janeiro, la solicitarea tehnicianului, "din cauza unor probleme personale intempestive". La acel moment, Adrian Mititelu nu dorea să ofere detalii, preferând să nege informațiile potrivit cărora s-ar fi certat cu preparatorul fizic Dan Vasilică.

Acum, Joao Janeiro a oferit un interviu în presa din Portugalia în care a explicat tot ce s-a întâmplat. Tehnicianul spune că FC U Craiova a adăugat pe ultima sută de metri o clauză în contract conform căreia nu el era antrenorul principal al echipei și nu avea vreo putere de decizie în club.

"Am sesizat problema când am fost să semnez contractul, cu un sfert de oră înainte de prezentarea oficială. Presa era acolo, sala era plină. Am sunat avocații, care m-au sfătuit să nu semnez pentru că documentul nu era valid.

M-au înșelat. De trei ori m-am întâlnit cu conducerea, iar lucrurile erau în ordine. Ne înțelesesem încă din aprilie, dar au schimbat totul în momentul în care am început pregătirea de vară. Au început să aibă un comportament foarte ciudat. Ce m-a afectat cel mai mult a fost schimbarea din contract.

E vorba de o anexă adăugată de ei, conform căreia practic nu eu eram antrenorul și nu puteam decide nimic. Mi-au luat toată puterea, puterea normală a unui antrenor. Nu am văzut niciodată așa cva. Am fost uimit de lucrurile prin care am trecut, de toată presiunea pe care încercau să o inducă. Am crezut că totul e un coșmar", a spus Joao Janeiro, pentru Noticias ao Minuto.

În cadrul aceluiași interviu, Janeiro a adăugat că nu intenționează să dea în judecată clubul FC U Craiova, dar și că oltenii i-au plătit salariul pentru perioada lucrată.