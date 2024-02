În urmă cu trei runde, Sepsi a fost învinsă, pe teren propriu, de Universitatea Craiova, scor 1-3. Oficialii formației din Sfântu Gheorghe au contestat dur maniera de arbitraj a centralului Istvan Kovavcs, ecuson FIFA, considerat cel mai bun din România. Prin vocea directorului general Attila Hadnagy, fost atacant important în Liga 1, Sepsi pretinde că arbitrul din Carei a greșit flagrant în mai multe faze.

Hadnagy s-a referit, imediat după meci, la faptul că gazdele nu au primit două lovituri de pedeapsă și l-a etichetat pe Istvan Kovacs drept un arbitru modest. ”A fost depășit total”, a punctat oficialul formației din Sfântu Gheorghe imediat după joc.

Sepsi l-a reclamat pe Istvan Kovacs

Acum, Attila Hadnagy a declarat pentru Sport.ro că formația pe care o reprezintă a mers pe calea legii și l-a reclamat la CCA pe Istvan Kovacs, cerând ca acesta să fie sancționat pentru prestația sa.

Aparent, o decizie în defavoarea centralului a venit, pentru că nu a fost delegat la vreunul din meciurile din runda trecută din SuperLiga României. Într-o notă ironică și amuzantă, oficialul lui Sepsi a declarat că arbitrul din Carei a primit un ”bonus”, fiind delegat la un meci din Liga Campionilor, Inter – Atletico Madrid, de marți seară, terminat cu victoria italienilor, scor 1-0.

”Am trimis o hârtie după meciul cu Craiova, am fost furați ca în codru în acel meci de domnul Istvan Kovacs. Am făcut sesizare, am primit răspuns că se vor uita după faze, dar atât. Am rămas cu... am văzut că nu a fost delegat în etapa trecută, dar cred că nu va arbitra nici etapa aceasta.

Poate pentru asta a primit un ’bonus’ să arbitreze în Champions League (n.r. – glumește și o spune ironic), după meciul cu Craiova”, a spus Attila Hadnagy pentru Sport.ro.

Adrian Porumboiu, dur și el cu Istvan Kovacs

Adrian Porumboiu, fost arbitru, l-a criticat dur pe Istvan Kovacs, explicând că singurul motiv pentru care a prins biletul pentru EURO 2024 este legat de faptul că Ovidiu Hațegan nu este refăcut complet după problemele medicale.

”N-am văzut meciul dintre Sepsi şi Craiova, aveam şi alte treburi. Dar eu nu mă uit la Istvan Kovacs, indiferent de nivelul la care arbitrează. Eu ştiu ce a făcut înainte, multe chestiuni ştiu, deci mă aştept la orice de la el. Locul la EURO era al lui Haţegan, nu al lui Kovacs. Eu pe Istvan Kovacs nu l-as ţine nici măcar în prima ligă.

Dar nu pot să îl înjur pe Vassaras pentru că politica asta a lui avantajează arbitrii români. Probabil nu e refăcut complet Haţegan”, a spus Adrian Porumboiu în urmă cu două săptămâni.