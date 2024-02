Ajutat la cele două linii de Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, de rezerva Horațiu Feșnic și de Marco Fritz și Cătălin Popa în camera VAR, Istvan Kovacs a avut o prestație în general bună pe "Giuseppe Meazza". O fază controversată s-a petrecut însă în minutul 14, când centralul român nu a dictat penalty pentru Inter după un presupus henț în propriul careu comis de Nahuel Molina.

Pavel Fernandez, specialistul spaniol în arbitraj de la Radio Marca, a atras însă atenția în legătură cu un alt aspect referitor la Istvan Kovacs. Centralul român este acuzat că a încălcat regulamentul purtând un lănțic în timpul meciului.

Conform Legii 5 din regulamentul arbitrilor stabilit de IFAB, "arbitrilor de centru și altor oficiali de pe teren le este interzis să poarte bijuterii sau orice tip de echipament electronic, inclusiv camere de filmat". Aceeși regulă se aplică și fotbaliștilor.

"Ce frumos este lanțul lui Istvan Kovacs...", a scris Pavel Fernandez, pe Twitter, adăugând pasajul din regulament referitor la bijuterii.

Un urmăritor al specialistului în arbitraj a încercat să îi ia apărarea lui Kovacs: "Și eu port un lanț cu o cruce când arbitrez meciuri de baschet și mă ajută să am mai multă liniște". Pavel Fernandez a replicat: "Nu mă îndoiesc că e cum zici tu, dar regulamentele fotbalistice nu permit acest lucru. Dacă acești oameni nu dau un exemplu...".

O altă persoană i-a scris lui Pavel Fernandez că exagerează: "Pavel, singurul lucru pe care îl faci este să inciți la ură împotriva arbitrilor. E adevărat că a greșit, dar...".

Spaniolul și-a menținut însă punctul de vedere: "Hai să zicem că vedem asta într-un meci regionaal, dar la acest nivel? Acești oameni ar trebui să ofere un exemplu!".

"Predicați, nu aplicați. Meciul Inter - Atletico din Liga Campionilor a fost arbitrat de Istvan Kovacs. Românul a fost atent la incidentele din timpul meciului, dar nu respectă regulamentul. Nici jucătorii nu au voie să poarte lanțuri sau obiecte periculoase", a scris și Jose Borda, fost arbitru columbian, care comentează frecvent subiecte legate de arbitraj pe Twitter.

PREDICA Y NO APLICA

El juego Inter vs Atlético de Madrid de Champions lo pitó el árbitro István Kovács, el rumano estuvo atento a los incidentes del juego, pero NO cumple las normas, al igual que los jugadores NO debe llevar cadenas u objetos peligrosos ¡Predican pero no aplican! pic.twitter.com/pJ2oVtRBv7