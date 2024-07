Mulți foști fotbaliști susțin că în Superliga există puțini jucători care dețin atuurile pentru a fi vânduți în străinăte pe sume mari de bani, însă Ionel Ganea a identificat un mijlocaș care posedă toate calitățile menite să-l transforme într-o țintă pentru formații din campionatele puternice.

Chiar dacă a rămas fără Florinel Coman, FCSB beneficiază de jucător determinant, care a avut un rol substanțial în câștigarea titlului din sezonul trecut.

Ionel Ganea anunță următorul fotbalist român care va fi vândut pe "bani mulți" din Superliga României

"Consider că Steaua (n.r.: FCSB) se poate exprima la un nivel înalt și fără Florinel Coman, nu cred că ei pun problema 'ne-a plecat Florinei, ce facem!?'. Îmi place cum Steaua (n.r.: FCSB) își face lotul și își pregătește obiectivele. Ei au un mare plus. OK, au transferat fotbaliști buni, dar îl au pe cel mai bun, pe Olaru. În opinia mea, el va fi următorul fotbalist din România care se va vinde pe bani mulți în străinătate. Are șut, are pasă, e om de echipă, face foarte bine ambele faze. Olaru e un fotbalist complet", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

7 milioane de euro e cota lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt

Fotbalistul din Mediaș mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2028

26 de ani e vârsta lui Olaru

20 de meciuri a jucat Olaru pentru echipa națională

FCSB a remizat atât în prima etapă, scor 1-1 pe teren propriu cu U Cluj, cât și în a doua rundă, la Clinceni, scor 2-2 cu Unirea Slobozia, formație pregătită de Adrian Mihalcea. Nou-promovat în Superliga României a egalat pe final de meci, printr-un gol marcat de Dorobanțu (19 ani).

"Slobozia e supriza plăcută a începutului de campionat. A știut cum să contracareze jocul complex al campioanelor din Superliga (1-0 în deplasare cu Farul / 2-2 acasă cu FCSB). Mihalcea a construit un proiect interesant, iar golul lui Dorobanțu chiar a fost de generic", a mai spus Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

FCSB va juca următorul meci cu Maccabi Tel Aviv, în prima manșă a turului doi preliminar din Champions League. Partida e marți de la 20:00, pe Ghencea, în direct pe Pro TV și VOYO.

FCSB a făcut patru transferuri în acestă vară: Daniel Popa, Kiki, Marius Ștefănescu și William Baeten.