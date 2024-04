Dinamo a pierdut două meciuri în play-out (0-3 vs. FC Hermannstadt și 0-1 vs. Oțelul Galați), a obținut un rezultat de egalitate (1-1 vs. Petrolul Ploiești) și se situează pe locul 15 cu 16 puncte obținute până acum.

Ionel Dănciulescu a depistat problema de la Dinamo: ”Trebuie să recunoaștem”

Ionel Dănciulescu, fost internațional român, a vorbit despre situația din ”Groapă” și a menționat faptul că cele patru etape cu suspendare primite de Dinamo cântăresc enorm pe finalul play-out-ului.

”Complicat, am văzut cum s-a descurcat fără fani. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, era cu totul altă echipă cu suporterii în spate pe teren propriu. Te împing de la spate fanii.

Dinamo este într-un moment dificil. Urmează o partidă capitală din punctul meu de vedere împotriva Iașiului. Dacă nu vei reuși să câștigi, lucrurile se complică. Ei doar trebuie să muncească, să nu-și păteze CV-ul cu o retrogradare.

Nu știu ce se întâmplă și cu problema asta a Ramadanului, astăzi se termină. Abdallah care a fost într-o formă foarte bună nu a mai avut aceleași prestații reușite. Și asta poate să fie una dintre cauzele faptului că nu mai înscrie”, a spus Ionel Dănciulescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Pentru Dinamo urmează confruntarea cu Poli Iași de duminică, 14 aprilie, de la ora 18:15, în etapa cu numărul patru din play-out-ul Superligii României.

Cum arată play-out-ul campionatului