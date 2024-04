”Șepcile roșii” sunt pe locul 10 în play-out-ul Superligii României cu 26 de puncte. În etapa #6, ardelenii o vor întâlni ”acasă”, pe ”Cluj-Arena”, pe Poli Iași, miercuri, 24 aprilie, de la ora 16:45.

Ioan Ovidiu Sabău aruncă bomba: ”Sunt dispus să plec”

Ioan Ovidiu Sabău a avut un discurs-manifest la conferința de presă premergătoare duelului cu moldovenii și a ținut să evidențieze că în cazul în care conducerea va găsi soluții mai bune pe banca tehnică atunci e dispus să-i părăsească pe ”șepcile roșii”.

De asemenea, Sabău a menționat că are încredere în el și în tot ce a făcut la Cluj, dar și că încearcă să le ofere încredere jucătorilor și că ține extrem de mult la ei

”E o lipsă totală de încredere, în momentul de față. Am fost acolo sus, pentru play-off, am pierdut acel moment, după care posibilitatea să jucăm o finală, la fel am pierdut. Și, îți pierzi încrederea, ăsta e adevărul.

Din antrenor apreciat, respectat, ești un nimeni acuma. Din jucători apreciați, respectați, încurajați tot timpul, (n.r. sunt considerați) jucători foarte slabi. Depinde de noi cum vom reacționa. Le dăm dreptate sau ne revenim și redevenim acea echipă care am convins și am făcut lumea să creadă în noi.

E o perioadă foarte grea, dar nu trebuie să cedăm. Am mare încredere că nu se pune problema să retrogradăm sau să ajungem să jucăm baraj. Am încredere în jucători. La mine nu se pune problema să mă susțină, să nu mă susțină. Nu am nevoie de lucrul acesta. Are nevoie echipa, jucătorii.

La mine, dacă se găsesc soluții mai bune și au alte variante mai bune, sunt dispus să plec și chiar să vin cu bani de acasă să ajut echipa. Aici nu punem sub semnul întrebării 'pleacă Sabău sau nu pleacă'. Nu discutăm această problemă. Am încredere în mine, în tot ceea ce am lucrat, nu m-am schimbat, am aceleași principii. Încerc să-i adun pe jucători, să le dau încredere. Țin foarte mult la ei”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

”U” Cluj a înregistrat în a doua parte a campionatului o victorie, două rezultate de egalitate și două înfrângeri și se află la patru lungimi în spatele liderului Oțelul Galați.