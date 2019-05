Invitatie de senzatie pentru greii din UE: "Am vrut sa-i chem pe toti!" :)) Evenimentul despre care care liderii Europeni n-au stiut nimic

Presedintele lui Hermannstadt: “Am fi vrut sa ii invitam pe Johannis, Macron si Merkel la meciul cu Chiajna”

Pe langa summitul UE de la Sibiu, in acest weekend va mai avea loc un eveniment important in orasul de pe Cibin.

Dupa o lunga intarziere, prima faza a renovarii stadionului din Sibiu s-a incheiat, iar echipa lui Vasile Miriuta va mai putea juca pe teren propriu 4 partide din play-out-ul Ligii 1 (Chiajna, 11 mai / Dinamo, 15 mai / Botosani, 21 mai / Calarasi, 1 iunie). Prima dintre ele se va juca la doar doua zile dupa incheierea summitului informal al Consiliului European, la care participa 27 dintre cei mai importanti lideri ai UE, care vor stabili strategia dezvoltarii Europei post-Brexit.

“Renovarea a iesit foarte bine, stadionul arata destul de bine. Suprafata de joc este perfecta, am protejat-o, am ingrijit-o, iar tribuna care a ramas in picioare a fost renovata complet. Nu a fost nevoie de consolidari la tribuna, dar s-a modernizat, au fost refacute toate hidroizolatiile, s-au schimbat scaunele... Pista de atletism este noua, zona media a fost amenajata, indeplinim toate conditiile de omologare a stadionului. Arata foarte bine, suntem pregatiti pentru primul joc.



O sa urmeze partea a doua a renovarii stadionului, care cuprinde suprafata de joc cu tot ce tot ce inseamna instalatii si sisteme de dedesubt - incalzire, irigare, drenaj si degivrare. Se vor reconstrui peluzele si tribuna a doua, care va deveni tribuna 0, plus acoperirea tribunelor si instalatia de nocturna. Renovarea a ajuns la o treime, in final vom avea un stadion modern cu 14.000 de locuri. Cred ca jucam fara probleme cu stadionul plin, la meciurile cu FCSB, Dinamo, Craiova, CFR Cluj.. Am pierdut ceva bani in aceasta perioada.

Ne ajuta foarte mult daca puteam sa jucam in acest sezon meciurile la Sibiu. Era altceva, decat sa ne plimbam la Tg. Mures, Cluj sau Pitesti. O sa vedeti ce inseamna sa joci cu 4.000 de oameni in tribuna. E altceva, si pentru noi, si pentru sibieni, pentru toata lumea. A fost greu si financiar, si pentru jucatori, si pentru antrenori, plus ca e greu sa joci un campionat intreg fara suporteri, sa tot fii pe drum. Mai avem 4 meciuri, ne va creste si media de spectatori, pentru ca ne asteptam sa le jucam pe toate cu casa inchisa. Speram ca suportul publicului sa ne ajute sa castigam puncte si sa iesim din zona periculoasa a clasamentului.

In aceste zile, am avut si summitul UE organizat la Sibiu, s-au luat masuri de securitate sporite, dar pe noi nu ne deranjeaza, pentru ca astazi se incheie si noi vom juca sambata. Daca tinea si in weekend, ii invitam pe sefii de stat la meci, nu era problema. Ii invitam pe Klaus Johannis, Macron, Merkel si celelalte personalitati venite la intrunire sa vada prima noastra partida in Liga 1. Am inteles ca lui Donald Tusk chiar ii place fotbalul, s-a intalnit si cu Helmuth Duckadam, poate il faceam fanul nostru”, a declarat Teordor Birt, presedintele lui FC Hermannstadt, pentru Sport.ro.