INCREDIBIL! A vrut Kovacs sa le SCOATA mingea din poarta stelistilor?! A FLUIERAT cand Tanase se pregatea sa SUTEZE din careu! Mingea a intrat in poarta!!!! FAZA IREALA

Faza INCREDIBILA in minutul 70 al derby-ului dintre FCSB si Dinamo!

Kovacs a fluierat chiar in momentul in care Tanase se pregatea sa traga la poarta, dupa ce depasise mai multi adversari in careul dinamovist. Mingea sutata de Tanase a intrat in poarta, dar golul nu s-a pus! Kovacs le-a transmis stelistilor ca fluierase pentru un fault petrecut cu cateva secunde mai devreme si ca jocul se va relua cu lovitura libera! In ciuda protestelor, arbitrul n-a putut fi impresionat. Planic a si vazut galben pentru reactia pe care a avut-o.

