Dezastrul continuă la CS Mioveni! Nicolae Dică vrea să plece: „Vreau să fac ceva, dar jucătorii nu-și doresc!” 

CS Mioveni a mai bifat un eșec. Argeșenii au fost învinși de Petrolul Ploiești, 0-2, în runda a treia din play-out și rămân pe ultima poziție în clasament.

Nicolae Dică, pe picior de plecare de la CS Mioveni

La finalul meciului, Nicolae Dică (42 ani) i-a acordat credit lui Constantin Budescu (34 ani) pentru victoria „lupilor galbeni”. Totodată, antrenorul a dezvăluit că în această seară va hotărî dacă va continua la CS Mioveni sau dacă va pleca de la echipă. Pentru că, după spusele acestuia, jucătorii nu-și doresc la fel de mult ca el să se salveze de la retrogradare.

„Ne-a bătut Budi cu o excuție senzațională, pe urmă pasă de gol. Se vede calitatea lui. Din păcate noi nu am reușit să facem o partidă bună, să încercăm să revenim. În ultimii 30 de metri nu reușim să le punem probleme adversarului. Am arătat ca o echipă deja retrogradată, ceea ce eu nu îmi doresc. Le-am transmis că avem șanse, că trebuie să credem în ele. Am primit un gol, OK, dar putem să încercăm să dăm și noi un gol, să încercăm să punem probleme adversarului.

Am avut o discuție după meciul cu Chindia, am văzut că au încredere, că vor să facem treabă. Dar de la vorbe la fapte, e cale lungă. Până la urmă, fapte trebuie să facem pe teren. Degeaba vorbim că avem încredere. Astăzi am fost slabi.

M-am bucurat când am început jocurile, pentru că în primele 9 etape am arătat bine, am pus probleme adversarului. Din păcate, în ultimele 3 jocuri am arătat rău. O să gândesc când ajung acasă ce decizie voi lua. Nu vreau să stau undeva unde doar eu vreau să am încredere și jucătorii nu. Am încercat, am venit cu încredere, cu entuziasm, m-am lovit de unele lucruri, am învățat din astea. Contează că am avut curaj și că în 9 etape, până să înceapă play-out-ul, am arătat bine. Voi avea o discuție cu familia să vedem ce voi face. Nu sunt genul de antrenor unde eu vin să muncesc, vreau să fac ceva și jucătorii să nu-și dorească acest lucru”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.

După 3 etape scurse din play-out, CS Mioveni are 11 puncte, cu 3 puncte mai puțin decât FC Argeș, deținătoarea penultimului loc. Prima pozție care duce în barajul pentru retrogradara/promovare este ocupat de UTA Arad, cu 18 puncte, iar a doua de Chindia Târgoviște, cu 19 puncte.