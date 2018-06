S-a terminat vacanta! FCSB s-a reunit in aceasta dimineata: 7 SURPRIZE in lotul lui Dica! Gnohere nu a fost prezent

FCSB s-a reunit in aceasta dimineata.



Vacanta s-a incheiat pentru FCSB. Jucatorii lui Dica s-au reunit in aceasta dimineata pentru vizita medicala, iar apoi echipa va pleca la Brasov in primul cantonament al verii.

Din lotul prezent astazi la reunire fac parte si cativa tineri de perspectiva de la echipa Under 19 care a jucat finala Cupei Romaniei contra lui Dinamo. Razvan Ducan, Stefan Cana, Robert Ion, Robert Baciut, Ianis Stoica, Daniel Toma si Cristian Dumitru sunt pustii care au sansa de a prinde un loc in lotul primei echipe daca vor impresiona in perioada de pregatire.



Lotul prezent astazi la reunire:

Portari: Cristian Balgradean, Andrei Vlad, Razvan Ducan

Fundasi: Stefan Cana, Valerica Gaman, Marko Momcilovic, Bogdan Planic, Junior Morais

Mijlocasi: Mihai Pintilii, Robert Ion, Olimpiu Morutan, Ovidiu Popescu, Florin Tanase, Florin Coman, Robert Baciut, Lucian Filip, Ianis Stoica, Daniel Toma

Atacanti: Cristian Dumitru



Mihai Balasa, Dennis Man, Dragos Nedelcu, Constantin Budescu si Romario Benzar au fost invoiti de Nicolae Dica si au primit cateva zile in plus de vacanta dupa ce au fost prezenti la loturile nationale. De asemenea, Kamer Qaka si Harlem Gnohere se vor prezenta mai tarziu la echipa. Gnohere o sa se alature lotului la inceputul lunii iulie, direct in cantonamentul din Olanda. Atacantul francez este absent motivat! A suferit recent o operatie la inghinali, motiv pentru care are nevoie de o perioada de recuperare, iar in weekend-ul in care Simona Halep castiga Roland Garros, Gnohere s-a casatorit.

Primul cantonament al FCSB va avea loc in perioada 15-27 iunie, la Brasov. FCSB va pleca apoi pe 1 iulie in Olanda unde are programat un stagiu de pregatire pana pe 14 iulie. FCSB are deja stabilite doua meciuri amicale, cu Ajax, pe 7 iulie, si cu PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, pe 9 iulie.