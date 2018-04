LIVE TEXT | Iasi 0-0 Astra! Se intalnesc de doua ori in patru zile! Echipele de start

CSM Poli Iasi - Astra, restanta din etapa a doua a play-off-ului, se joaca astazi, ora 19:00.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Echipele de start:

CSM Poli Iasi: Rusu - Chelaru, Mihalache, Jagodinskis, Sin - Qaka, Cioinac - Zaharia, Joalisson, Platini - Andrei Cristea

Rezerve: Kelava, Pantiru, Mihaescu, Kizito, Gavrila, Pedro Mendes



Astra: Iliev - Erico, Bejan, Polczak, Radunovic - Stan, Seto, Mrzljak - Balaure, Urko Vera, Matei

Rezerve: Lazar, Butean, Moise, Bus, Biceanu, V.Gheorghe, Belu

Meciul ar fi trebuit sa se dispute in etapa a doua, insa a fost amanat din cauza ninsorii. Cele doua echipe se vor intalni de doua ori in patru zile pentru ca urmeaza sa joace si in etapa de weekeend din play-off.

Iasi si Astra sunt ultimele echipe din play-off, iar asta se poate vedea direct din rezultate. Moldovenii nu au castigat niciun meci in partea a doua a sezonului, Astra a izbutit prima victorie in etapa trecuta, 1-0 cu Craiova.