Încă un antrenor din „noul val” se declară deschis la negocieri cu Gigi Becali: „Nu aș refuza!”

Deși nu este de acord cu stilul intruziv al lui Gigi Becali, Andrei Prepeliță nu respinge din start o colaborare cu FCSB, așa cum au făcut-o alți antrenori, ci susține că merge să poarte o discuție cu patronul vicecampioanei și abia apoi ar lua o decizie în privința unei eventuale colaborări.

Prepeliță nu ar refuza o discuție cu Gigi Becali

„Nu știu dacă am fost pe listă. Am văzut doar declarația domnului Becali. Eu nu am vorbit cu nimeni. Dacă nu am discutat nimic oficial, nu pot comenta despre o eventuală colaborare cu FCSB.

Nu știu ce să spun. Domnul Becali nu cred că s-a schimbat acum, în ultimii 3 ani. Cred că știm cu toții că ia unele decizii peste capul antrenorilor. Se văd și rezultatele, ca să spun așa... Am participat la ultima „triplă", când am câștigat toate cele 3 trofee cu Costel Gâlcă pe bancă, iar de atunci FCSB n-a mai luat campionatul. Cam mare pauza, nu? Revenind, e o întrebare dificilă, nu pot să zic până nu aș avea o discuție cu domnul Becali. În momentul în care vezi ce ți se cere, decizi dacă accepți sau nu”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit gsp.ro.

Andrei Prepeliță a debutat în cariera de antrenor pe banca lui FC Argeș, club pe care a reușit să-l califice în sezonul trecut în playoff.