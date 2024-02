Încă o mutare făcută de Rapid: "Am activat clauza! Rămâne la noi"

Jayson Papeau (27 de ani), extrema celor de la Rapid, va juca la formația giuleșteană și în sezonul următor, după ce conducerea a activat clauza de prelungire a contractului cu un an.

Jayson Papeau și-a prelungit contractul cu Rapid până în 2025

Sosit la Rapid în iulie 2022, de la formația poloneză Warta Poznan, pentru 200.000 de euro, Papeau avea contract până la finalul acestui sezon. Evoluțiile bune ale fotbalistului francezului i-au determinat pe conducătorii giuleștenilor să îi prelungească înțelegerea.

"Am activat-o deja. Din vară mai are încă un an. Am activat clauza și mai are un an. Da, Papeau rămâne și sezonul următor", a spus Victor Angelescu, la Fanatik.

Papeau a jucat în 28 de meciuri ale Rapidului din acest sezon, în 18 dintre ele fiind titular. Francezul a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive.

Recent, Rapid a decis să îl transfere definitiv și pe Claudiu Petrila (23 de ani), de la CFR Cluj.