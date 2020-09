"As fi trimis toata echipa daca puteam!" Reactia Anamariei Prodan dupa ce Hermannstadt a dat doi jucatori la FCSB! Cum comenteaza mutarea

Anamaria Prodan a explicat ca formatia patronata de Gigi Becali trebuie ajutata in aceste momente grele pentru partida din turul trei preliminar al Europa League:

"In momentul asta nu este vorba de Steaua Bucuresti sau de Gigi Becali. Este vorba despre fotbalul romanesc. Daca noi nu ne unim nici macar acum, inseamna ca intr-adevar suntem fara cuvinte.

Eu cred ca da. Orice echipa din Romania ar fi fost, eu as fi vorbit cu cei de la Sibiu sa plece toata echipa daca se poate.

Mandrie mai mare in oamenii de fotbal nu am vazut. In loc sa lase deoparte toata rautatea asta stransa care ii sugruma, dusmanie si invidie. Eu nu pot sa inteleg. Poate eu sunt asa, mai old fashion si mai cred in oameni, si in dreptate, prietenie.

Aici este vorba de fotbal, mandria noastra, a celor din fotbal unde este? Eu il cunosc mai bine decat toata lumea. Gigi Becali nu este un om rau.

Daca Dennis Man sau oricare alt jucator pe care il reprezint de la CFR, Craiova sau alta echipa, joaca in Europa League, dar daca Doamne fereste ei pierd, insa joaca perfect si dau un gol, atunci toti din fotbalul romanesc vor spune ca suntem romani, ca suntem tari, jucatorii nostri pleaca pe milioane.

Fotbalul romanesc va fi din ce in ce mai jos. O sa ne chinuim sa jucam intre noi sa aratam ce? Trebuie sa punem in vitrina, in Europa League, cei mai buni jucatori pe care ii avem.

Oricine da jucatori in acest moment la Steaua, este foarte bine, mai ales in aceasta perioada unde e foarte greu sa scoata cineva bani. Nu stiu, un Ivan sau alt jucator de exemplu, il vede cineva acum in Europa League si da si un gol sau o pasa de gol, cine primeste oferta? Gigi Becali sau clubul la care activeaza jucatorul?



Daca Karanovic joaca perfect diseara, cine ia banii pe el? Eu sau Gigi Becali? Toata lumea are de castigat daca Steaua se califica, ei iau niste bani.

Dar noi ca popor suntem inecati de rautate. Ajung sa cred ca asta este o caracteristica a romanilor", a declarat Anamaria Prodan, pentru PRO X.