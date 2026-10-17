În forma carierei și neconvocat la națională, Danny Armstrong a spus tot în Scoția: "E o nebunie în România!"

După 12 etape din Superliga, Armstrong se poate lăuda deja cu 15 contribuții de gol - 5 goluri și 10 assist-uri. Scoțianul a marcat și aseară, din penalty, în victoria contra lui FC Botoșani (2-0), care i-a permis echipei lui Nuno Campos să își consolideze prima poziție în Superliga.

Danny Armstrong, despre neconvocarea la naționala Scoției: "Campionatul României nu e atât de cunoscut, dar e destul de apropiat de al nostru"

Aflat în cea mai bună formă a carierei, fostul jucător de la Kilmarnock, Raith Rovers sau Ross County a acordat un interviu în presa scoțiană, unde a fost întrebat și despre o declarație recentă a lui Basarab Panduru.

"Armstrong e bun pentru campionatul nostru, e un jucător bun, pune presiune pe toată lumea, dar cred că e sub demnitatea scoţienilor să cheme un jucător din România. Zic: 'Bă, stai acolo!'", a spus Basarab Panduru. Declarația de la Prima Sport a fostului internațional a fost interpretată de presa scoțiană drept o acuzație de snobism la adresa selecționerul Sebastien Pocognoli, care nu a apelat până acum la jucătorul lui Dinamo.

În interviul acordat pentru The Herald, Armstrong a recunoscut că a aflat de la colegi despre declarația lui Panduru. Dinamovistul nu crede însă că este vorba de snobism în cazul neconvocării sale, ci mai degrabă de faptul că Superliga României nu este un campionat prea popular în străinătate.

"Unul dintre avantajele de a fi aici este că nu înțelegi prea multe din ce apare în presă, pentru că nu vorbesc limba. Dar da, câțiva dintre colegi mi-au povestit despre asta.

Snobism este un cuvânt cam dur, dar poate că acest campionat pur și simplu nu este atât de cunoscut sau de urmărit, având în vedere că sunt singurul jucător britanic de aici. Este de înțeles că nu este un campionat popular în afara țării.

În ceea ce privește nivelul, mie mi se pare cu siguranță destul de apropiat de cel al campionatului Scoției. Aș spune că aici sunt probabil mai multe echipe mari. Dar, în privința fotbalului și a nivelului de joc, există foarte multe asemănări.

Snobism este un cuvânt cam dur. Poate că este vorba doar despre faptul că lumea nu cunoaște acest campionat", a spus Armstrong.