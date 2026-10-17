În forma carierei și neconvocat la națională, Danny Armstrong a spus tot în Scoția: "E o nebunie în România!"

În forma carierei și neconvocat la națională, Danny Armstrong a spus tot în Scoția: &quot;E o nebunie în România!&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Danny Armstrong (29 de ani) a devenit starul lui Dinamo în această stagiune. Scoțianul are statistici realmente impresionante și pare să concureze deja la titlul de fotbalistul sezonului în Superliga.

TAGS:
danny armstrongDinamoScotia
Din articol

După 12 etape din Superliga, Armstrong se poate lăuda deja cu 15 contribuții de gol - 5 goluri și 10 assist-uri. Scoțianul a marcat și aseară, din penalty, în victoria contra lui FC Botoșani (2-0), care i-a permis echipei lui Nuno Campos să își consolideze prima poziție în Superliga.

Danny Armstrong, despre neconvocarea la naționala Scoției: "Campionatul României nu e atât de cunoscut, dar e destul de apropiat de al nostru"

Aflat în cea mai bună formă a carierei, fostul jucător de la Kilmarnock, Raith Rovers sau Ross County a acordat un interviu în presa scoțiană, unde a fost întrebat și despre o declarație recentă a lui Basarab Panduru.

"Armstrong e bun pentru campionatul nostru, e un jucător bun, pune presiune pe toată lumea, dar cred că e sub demnitatea scoţienilor să cheme un jucător din România. Zic: 'Bă, stai acolo!'", a spus Basarab Panduru. Declarația de la Prima Sport a fostului internațional a fost interpretată de presa scoțiană drept o acuzație de snobism la adresa selecționerul Sebastien Pocognoli, care nu a apelat până acum la jucătorul lui Dinamo.

În interviul acordat pentru The Herald, Armstrong a recunoscut că a aflat de la colegi despre declarația lui Panduru. Dinamovistul nu crede însă că este vorba de snobism în cazul neconvocării sale, ci mai degrabă de faptul că Superliga României nu este un campionat prea popular în străinătate.

"Unul dintre avantajele de a fi aici este că nu înțelegi prea multe din ce apare în presă, pentru că nu vorbesc limba. Dar da, câțiva dintre colegi mi-au povestit despre asta.

Snobism este un cuvânt cam dur, dar poate că acest campionat pur și simplu nu este atât de cunoscut sau de urmărit, având în vedere că sunt singurul jucător britanic de aici. Este de înțeles că nu este un campionat popular în afara țării.

În ceea ce privește nivelul, mie mi se pare cu siguranță destul de apropiat de cel al campionatului Scoției. Aș spune că aici sunt probabil mai multe echipe mari. Dar, în privința fotbalului și a nivelului de joc, există foarte multe asemănări.

Snobism este un cuvânt cam dur. Poate că este vorba doar despre faptul că lumea nu cunoaște acest campionat", a spus Armstrong.

  • Martin pascual danny armstrong sepsi osk sfantu gheorghe dinamo bucuresti superliga superbet 09102026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Danny Armstrong: "Fotbalul e o nebunie în România. Dinamo e cea mai mare echipă din țară, fără îndoială"

Aripa dreaptă a lui Dinamo a explicat cum a decis, vara trecută, să semneze în România. Venea după patru sezoane consecutive la Kilmarnock, unde a strâns peste 150 de meciuri.

"Spre finalul perioadei petrecute în Scoția, am simțit că trebuie să încerc ceva nou. Simțeam că avusesem destul de mult succes, dar aveam nevoie de o nouă provocare, să ies din zona de confort. Voiam să arăt că pot reuși și într-un campionat cu un stil diferit, în străinătate.

Asta îți deschide noi oportunități. Dacă mi-ai fi spus, când am ajuns aici, că voi realiza deja tot ce am realizat în România, aș fi acceptat pe loc, fără să stau pe gânduri. Este începutul unui drum, iar în acest sezon sper să putem realiza ceva special.

Cel mai important era să mă asigur, înainte de toate, că locul este potrivit. Iar imediat ce m-am interesat mai bine despre București, am simțit că așa va fi. Fiica mea tocmai împlinea un an când ne-am mutat, iar acesta s-a dovedit un loc perfect pentru a o crește. Este foarte sigur, iar zona în care locuim este frumoasă. A fost minunat să o vedem crescând aici în primii ani de viață.

A fost un pariu, pentru că nu știi ce se va întâmpla. Nu știi cum va fi dacă lucrurile nu merg bine. Te vei adapta? Se va adapta familia? Nu vorbim limba, dar toată lumea vorbește engleză. Până acum, totul a mers bine. Au existat și momente dificile, dar experiența mi-a oferit mai mult decât mi-aș fi putut dori. A fost peste așteptări. Sunt extrem de fericit că am venit.

Probabil că oamenii nu știu prea multe despre campionatul României, așa cum nici eu nu știam înainte să vin aici, dar nivelul este foarte bun. Fotbalul este o nebunie aici. Oamenii din toată țara sunt obsedați de el. Mai ales când joci la clubul la care joc eu. Este cea mai mare echipă din România, fără îndoială", a mai spus Danny Armstrong.

Armstrong s-a declarat impresionat și de suporterii lui Dinamo

"Când eram pe punctul de a semna, mi-au spus că Dinamo este cel mai mare club. Evident, mai sunt și alte echipe mari în România, precum Rapid, FCSB, Cluj și Craiova. Toate sunt echipe uriașe. Așa că mi-am spus: 'O să cred când o să văd'. Dar au avut dreptate.

Suporterii lui Dinamo sunt nebuni. La fiecare meci te urmează mii de fani sau atât de mulți cât li se permite să intre. La fiecare deplasare, epuizăm toate biletele care ne sunt alocate", a mai spus Armstrong.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ULTIMELE STIRI
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”
Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Vrea să plece de la Dinamo în iarnă: ”Trebuie să căutăm o soluție”

Vrea să plece de la Dinamo în iarnă: ”Trebuie să căutăm o soluție”



Recomandarile redactiei
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30! Xabi Alonso întâlnește echipa invincibilă a lui David Moyes
Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30! Xabi Alonso întâlnește echipa invincibilă a lui David Moyes
Alte subiecte de interes
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Topul golgheterilor și topul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă!
Topul golgheterilor și topul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Scoțienii au aflat prin ce trece Neil Lennon în România și au reacționat imediat!
Scoțienii au aflat prin ce trece Neil Lennon în România și au reacționat imediat!
Reacția scoțienilor după ce au auzit planul neașteptat al lui Rangers cu Ianis Hagi
Reacția scoțienilor după ce au auzit planul neașteptat al lui Rangers cu Ianis Hagi
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!