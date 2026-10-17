În forma carierei și neconvocat la națională, Danny Armstrong a spus tot în Scoția: "E o nebunie în România!"

După 12 etape din Superliga, Armstrong se poate lăuda deja cu 15 contribuții de gol - 5 goluri și 10 assist-uri. Scoțianul a marcat și aseară, din penalty, în victoria contra lui FC Botoșani (2-0), care i-a permis echipei lui Nuno Campos să își consolideze prima poziție în Superliga.
Danny Armstrong, despre neconvocarea la naționala Scoției: "Campionatul României nu e atât de cunoscut, dar e destul de apropiat de al nostru"
Aflat în cea mai bună formă a carierei, fostul jucător de la Kilmarnock, Raith Rovers sau Ross County a acordat un interviu în presa scoțiană, unde a fost întrebat și despre o declarație recentă a lui Basarab Panduru.
"Armstrong e bun pentru campionatul nostru, e un jucător bun, pune presiune pe toată lumea, dar cred că e sub demnitatea scoţienilor să cheme un jucător din România. Zic: 'Bă, stai acolo!'", a spus Basarab Panduru. Declarația de la Prima Sport a fostului internațional a fost interpretată de presa scoțiană drept o acuzație de snobism la adresa selecționerul Sebastien Pocognoli, care nu a apelat până acum la jucătorul lui Dinamo.
În interviul acordat pentru The Herald, Armstrong a recunoscut că a aflat de la colegi despre declarația lui Panduru. Dinamovistul nu crede însă că este vorba de snobism în cazul neconvocării sale, ci mai degrabă de faptul că Superliga României nu este un campionat prea popular în străinătate.
"Unul dintre avantajele de a fi aici este că nu înțelegi prea multe din ce apare în presă, pentru că nu vorbesc limba. Dar da, câțiva dintre colegi mi-au povestit despre asta.
Snobism este un cuvânt cam dur, dar poate că acest campionat pur și simplu nu este atât de cunoscut sau de urmărit, având în vedere că sunt singurul jucător britanic de aici. Este de înțeles că nu este un campionat popular în afara țării.
În ceea ce privește nivelul, mie mi se pare cu siguranță destul de apropiat de cel al campionatului Scoției. Aș spune că aici sunt probabil mai multe echipe mari. Dar, în privința fotbalului și a nivelului de joc, există foarte multe asemănări.
Snobism este un cuvânt cam dur. Poate că este vorba doar despre faptul că lumea nu cunoaște acest campionat", a spus Armstrong.
Danny Armstrong: "Fotbalul e o nebunie în România. Dinamo e cea mai mare echipă din țară, fără îndoială"
Aripa dreaptă a lui Dinamo a explicat cum a decis, vara trecută, să semneze în România. Venea după patru sezoane consecutive la Kilmarnock, unde a strâns peste 150 de meciuri.
"Spre finalul perioadei petrecute în Scoția, am simțit că trebuie să încerc ceva nou. Simțeam că avusesem destul de mult succes, dar aveam nevoie de o nouă provocare, să ies din zona de confort. Voiam să arăt că pot reuși și într-un campionat cu un stil diferit, în străinătate.
Asta îți deschide noi oportunități. Dacă mi-ai fi spus, când am ajuns aici, că voi realiza deja tot ce am realizat în România, aș fi acceptat pe loc, fără să stau pe gânduri. Este începutul unui drum, iar în acest sezon sper să putem realiza ceva special.
Cel mai important era să mă asigur, înainte de toate, că locul este potrivit. Iar imediat ce m-am interesat mai bine despre București, am simțit că așa va fi. Fiica mea tocmai împlinea un an când ne-am mutat, iar acesta s-a dovedit un loc perfect pentru a o crește. Este foarte sigur, iar zona în care locuim este frumoasă. A fost minunat să o vedem crescând aici în primii ani de viață.
A fost un pariu, pentru că nu știi ce se va întâmpla. Nu știi cum va fi dacă lucrurile nu merg bine. Te vei adapta? Se va adapta familia? Nu vorbim limba, dar toată lumea vorbește engleză. Până acum, totul a mers bine. Au existat și momente dificile, dar experiența mi-a oferit mai mult decât mi-aș fi putut dori. A fost peste așteptări. Sunt extrem de fericit că am venit.
Probabil că oamenii nu știu prea multe despre campionatul României, așa cum nici eu nu știam înainte să vin aici, dar nivelul este foarte bun. Fotbalul este o nebunie aici. Oamenii din toată țara sunt obsedați de el. Mai ales când joci la clubul la care joc eu. Este cea mai mare echipă din România, fără îndoială", a mai spus Danny Armstrong.
Armstrong s-a declarat impresionat și de suporterii lui Dinamo
"Când eram pe punctul de a semna, mi-au spus că Dinamo este cel mai mare club. Evident, mai sunt și alte echipe mari în România, precum Rapid, FCSB, Cluj și Craiova. Toate sunt echipe uriașe. Așa că mi-am spus: 'O să cred când o să văd'. Dar au avut dreptate.
Suporterii lui Dinamo sunt nebuni. La fiecare meci te urmează mii de fani sau atât de mulți cât li se permite să intre. La fiecare deplasare, epuizăm toate biletele care ne sunt alocate", a mai spus Armstrong.