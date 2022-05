În Bănie nu e Game of Thrones: „Nu avem alianțe! Craiova este de capul ei!” Elevii lui Reghecampf vor să bată tot până la final 

În runda a șaptea din playoff, toate cele trei pretendente la titlu au câștigat. CFR s-a impus cu Farul, 1-0, FCSB a făcut instrucție cu FC Argeș, 4-0, iar Universitatea Craiova a ieșit victorioasă din duelul cu FC Voluntari, 1-0.

Chiar dacă ocupă locul 3, la 4 puncte în spatele FCSB-ului și la 6 în urma CFR-ului, Mihai Rotaru a precizat că Universitatea Craiova nu speră la titlu în acest sezon. Principalul finanțator al oltenilor a specificat că principalul obiectiv este Cupa României, unde elevii lui Reghecampf trebuie să întoarcă înfrângerea cu Sepsi OSK, 1-2, din prima manșă a semifinalei.

„Suntem în grafic, mai sunt undeva la 8 000 de bilete la vânzare. Sperăm că până vineri să fie sold out. Avem lupta pentru locul doi, să fie spectacol. Nu sperăm la titlu în acest sezon. Am regretat anumite decizii atunci, am analizat și am tras anumite concluzii.

Locul trei este asigurat, ne mai concentrăm pe Cupa României, dar deocamdată toată atenția este îndreptată spre meciul cu FCSB. Nici măcar pentru locul doi, cu trei etape înainte de final, nu suntem la mâna noastră. Ne batem pentru partida de duminică”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.

La Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, Gigi Becali (63 ani) a mărturisit că nu se teme că în penultimul meci al sezonului, Universitatea Craiova nu va mai tura motoarele cu CFR, în caz că nu va mai fi în cursa pentru titlu. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că are o înțelegere verbală cu Mihai Rotaru, ca echipele pe care le finanțează să nu-și mai menajeze jucătorii.

„Refuz să cred că sunt lucruri în neregulă. Acesta este nivelul, nu m-a pus pe gânduri nimic.

Noi nu am ajuns la nicio înțelegere, pentru că nu am făcut niciodată așa. Am jucat cu cele mai buni jucători la fiecare meci. Craiova este de capul ei, nu facem alianțe”, a lămurit Mihai Rotaru.

În următorul meci, Universitatea Craiova va primi vizita FCSB-ului, pe 8 mai, de la 19:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.