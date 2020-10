De sapte ani de zile nu au mai reusit asta! Craiova este foarte aproape de o noua performanta! 

Universitatea Craiova va disputa vineri seara meciul impotriva Academicai Clinceni, din etapa a 8-a a Ligii 1.

Craiovenii au un moral foarte bun inaintea meciului si sunt increzatori ca pot obtine cea de-a 8-a victorie consecutiva in acest sezon. Aceasta serie de succese a echipei lui Cristiano Bergodi nu a mai fost realizata de catre clubul oltean, de mai bine de sapte ani de zile.

In momentul in care echipa se numea CS U Craiova si evolua in Liga a 2-a, oltenii au reusit sa promoveze dupa o serie uimitoare de sapte victorii consecutive, intre etapele 5 si 11.

Noul transfer al echipei, Mihai Capatina, crede ca Universitatea Craiova trebuie sa trateze acest meci cu seriozitatea celorlalte sapte pe care le-au disputat, pentru a evita o surpriza si a face un rezultat negativ cu Clinceni.

"Eu sper sa continuam pe aceeasi linie. Intr-adevar, urmatoarele sase meciuri par relativ accesibile, pe hartie, insa nu trebuie deloc sa ne culcam pe-o ureche. S-a vazut ca valorile in Liga 1 sunt destul de apropiate si orice echipa pune probleme chiar si celor mari, ca noi, CFR sau FCSB."

"Nu am nicio indoiala ca vor fi meciuri foarte grele, pentru ca asa au fost si cele sapte de pana acum, in fond. Eu unul nu-mi propun sa fac un anumit numar de puncte, ci sa joc si sa jucam cat mai bine. Daca ne vom propune cu totii asta, la final, cand vom trage linia, vom fi multumiti si de punctaj", a declarat Mihai Capatina inaintea partidei.