Ilie Dumitrescu, replică acidă pentru Budescu: "Ne-a omorât pe toți! În afară de Kazahstan și Feroe, cu cine a mai dat gol?"

La partida cu Flora Tallinn, Budescu a fost titularizat și a reușit un gol și un assit. După meci, decarul campioanei a ținut să le transmită un mesaj analiștilor TV care l-au criticat.

Marius Șumudică: "Nicio problemă, Costică. Ți-am spus adevărul"

"Nu este nicio presiune. Au dovedit încă o dată (n.r - cei care l-au criticat) că se pricep la fotbal, între ghilimele. Majoritatea nu se pricep deloc dacă au spus ce au spus. E treaba lor. La noi se caută foarte mult cancanul. Pe mine nu mă interesează, doar mă bucur de fotbal.

Sunt aproape de 100%. Mă simt foarte bine fizic. O să mai slăbesc puțin ca să se bucure și cei de la televizor și cam atât. Vreau să mergem mai departe în Conference League și să intrăm în play-off", a spus Budescu.

După ce au auzit declarația lui Budescu, Marius Șumudică s-a simțit vizat și a ținut să-i transmită un mesaj fostului său elev de la Astra Giurgiu.

"Nu știu cui i-a reproșat. Probabil mie, pentru că am zis să slăbească. Nicio problemă, Costică, ți-am spus adevărul, așa văd eu din afară. Eu cred că, dacă mai slăbește puțin, la calitățile pe care le are, e clar că va fi un plus.

Pentru mine, Budescu este special. Când intră într-un angrenaj pregătit de Hagi, cu plăcere de a juca fotbal, cu o echipa care are mingea, el se simte foarte bine. Trebuie să accepte și critici. Cu critici progresezi. Cu siguranță va ajuta foarte mult Farul", a spus Șumudică, la Digisport.

Ilie Dumitrescu: "O declarație a lui Budescu care nu își avea rostul. Cu cine a dat gol la națională?"

Prezent în studio, fostul internațional Ilie Dumitrescu a fost și mai deranjat de declarația lui Budescu și a adresat o întrebare retorică.

"Asta cu bucuratul băieților de la televizor nu am înțeles-o. El nu trebuie să facă vreun efort din ăsta inimaginabil să nu aibă țesut adipos. Trebuie să se antreneze mai mult și să facă diferența, nu să ne bucurăm noi de la televizor, că nu noi semnăm la salariu la sfârșit de lună. Mi se pare o declarație care nu își avea rostul.

Asta e o provocare. Ideal ar fi să luăm golurile internaționale ale lui Budescu. Cu Feroe, cu Kazahstan și cu cine a mai dat el gol la națională? Sau în cupele europene de ne-a omorât așa pe toți?", a spus Ilie Dumitrescu.

17 meciuri și 5 goluri a strâns Budescu la naționala României. A marcat în duelurile cu Insulele Feroe (două, în preliminariile EURO 2016), Kazahstan (două, în preliminariile CM 2018) și Chile (meci amical, 2018).