„Mai slăbesc puțin să se bucure și ei!” Declarații spumoase ale lui Budescu după ce a debutat cu gol la Farul

Meciul disputat la Ovidiu a reprezentat și debutul lui Constantin Budescu în tricoul Farului, la o săptămână de la transfer. Fotbalistul i-a pasat decisiv prietenului Denis Alibec, care a deschis scorul în minutul 48, iar apoi a reușit să marcheze, în minutul 80, după o fază provocată de golgheterul din sezonul trecut al campioanei en-titre. Tabela de marcaj a fost închisă de Queiros, cu un gol marcat în al cincilea minut de prelungiri, iar Farul pornește cu un mare avantaj returul.

Constantin Budescu: „Majoritatea au dovedit că nu se pricep!”

Plecat de la Petrolul Ploiești cu scandal și criticat pentru prestațiile sale și declarațiile făcute, Constantin Budescu nu a ezitat să răspundă la finalul meciului cu Flora Tallinn. Fotbalistul a avut remarci acide la adresa criticilor și s-a arătat încântat de debutul bun pe care l-a avut la Farul.

„Mă simt foarte bine. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm, chiar dacă a fost 0-0 la pauză. În a doua repriză am avut multe, e bine că am marcat și am câștigat meritat cu 3-0. 3 ani au trecut de la ultimul meci cu Alibec? Da, ne-am înțeles întotdeauna bine. Mă bucur că și în seara asta ne-a ieșit. Sperăm să o ținem tot așa în continuare.

Am aproape o săptămână la Farul. Niște zile bune, am învățat foarte multe. Mi-au spus cum este stilul lor de joc. Pentru mine e perfect pentru că încercăm să jucăm fotbal și d-aia am venit aici.

Au dovedit încă o dată că se pricep la fotbal (n.r - ironic, referitor la cei care l-au criticat). Majoritatea au dovedit că nu se pricep. La noi se caută foarte mult cancanul. Pe mine nu mă interesează. Mă bucur de fotbal și cam atât.

Sunt aproape de 100%. Mă simt foarte bine fizic. O să mai slăbesc puțin ca să se bucure și cei de la televizor și cam atât. Vreau să mergem mai departe în Conference League și să intrăm în play-off.

Flora e o echipă foarte bună, care încearcă să paseze. Au avut și ei ocazii, dar e bine că nu am primit gol și am câștigat la o diferență mai mare de scor, nu cu 1-0, cum era până în ultimele minute. Nu prea e liniștitor scorul. Vom juca și la ei acasă, iar azi au avut multe ocazii.

Suntem serioși. Încercăm să ne facem treaba cât mai bine și să obținem rezultate cât mai bune”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.

Laude pentru Constantin Budescu după debutul la Farul

"Bună Flora, dar mai bună Farul. A controlat jocul, a fost inspirat Gică cu Budescu, e un jucător care poate face diferența, mai ales că ai jucat cu un adversar modest, jucător cu personalitate, am văzut acel calm, acea liniște. Echipa nu e ce vrea Gică, are o crispare Farul", a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru Prima Sport.

"E foarte bine că l-a băgat Gică pe Constantin Budescu, l-a băgat să prindă echipa, cu cine să-l bage? Cu Steaua Roșie? Echipă modestă Flora, dar să-i luăm din merite Farului", a spus în emisiunea de la Prima Sport și Vasile Miriuță.