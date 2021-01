Ilie Dumitrescu, FASCINAT de un jucator de la FCSB! "Arata foarte bine. Deja e o certitudine!"

Ilie Dumitrescu si cu Gabi Balint au remarcat un jucator de la FCSB, dupa egalul cu FC Arges, scor 0-0.

Andrei Vlad a avut din nou o evolutie buna pentru FCSB. Tanarul jucator a tinut poarta curata si a vut o intereventie cruciala. La scorul de 0-0, si-a salvat din nou echipa in minutul 19, dupa un corner al celor de la FC Arges. Vlad a respins mingea trimisa cu capul de Ndiaye din fata portii.

Dupa o nou partida incredibila, Gabi Balint si Ilie Dumitrescu l-au laudat pe portarul nationalei U21.

"Sincer, eu in Vlad nu prea am crezut, dar incep sa cred. Arata bine, creste mult, prinde experienta, are interventii bune. Ma bucur pentru el, desi nu vedeam multe calitati in el. Bravo lui", a spus Gabi Balint la Digi Sport.

"Vlad arata foarte bine. Deja e o certitudine, un portar care da incredere echipei. Era tanar, la inceput, orice greseala se cunoaste. Avea presiune mare pe el", a fost reactia lui Ilie Dumitrescu.

Andrei Vlad a primit in acest sezon 13 goluri in 17 partide jucate, iar in 9 dintre ele a tinut poarta intacta.