Două episoade din cariera lui Daniel Popa, noul jucător de la FCSB: Tanzania + ”S-a jurat că nu se mai atinge de păcănele”

Atacantul, în prezent la Universitatea Cluj, a impresionat în acest sezon și l-a convins pe patronul celor de la FCSB, care a spus că fostul dinamovist este ”pariul său” pentru următoarea stagiune.

Astfel, Popa își va trece numele pe lista foștilor dinamoviști care au ales să se transfere la FCSB. Ultimul nume intrat pe această listă este cel al lui Dorin Rotaru, plecat după doar șapte meciuri de la noua campioană a României.

În 2021, Sport.ro publica un amplu material despre cariera lui Daniel Popa, pe atunci la Chindia Târgoviște, unde a încercat să-și relanseze cariera.

De acolo, atacantul a prins singurul său transfer în străinătate, la Daejeon Citizen, în Coreea de Sud, iar apoi a urmat o revenire la Chindia, cu care a retrogradat, și transferul la Universitatea Cluj.

Sezonul 2018-2019 este și acum cel mai slab din cariera lui Daniel Popa. Prestațiile atacantului transferat de Ioan Andone la Dinamo au fost puse atunci în seama problemelor pe care acesta le-ar fi avut în viața personală.

”S-a jurat că nu se mai atinge de păcănele”

În urmă cu cinci ani, în spațiul public a circulat zvonul cum că Popa ar fi avut probleme cu jocurile de noroc, motiv pentru care ar fi strâns și datorii.

„Eu nu am intrat niciodată într-un cazino ca să joc şi nu am vreo datorie la cineva din această cauză”, se apăra Daniel Popa la vremea respectivă.

Despre situația sa a vorbit atunci Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo din perioada respectivă. ”Puriul” a spus că Popa a refuzat o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar din Kazakhstan, preferând să rămână în ”Ștefan cel Mare”.

”S-a jurat că nu se mai atinge de păcănele”, spunea atunci Rednic, declarație care se bate cap în cap cu cea dată de Popa.

"A avut ofertă de 10.000 de euro pe lună și n-a plecat, a zis că nu vrea să plece. Nistor îl certa: 'Bă, băbălău ești, ești un prost'. În loc să te duci... 10.000 de euro! Aici are 2.000 și ceva. N-a vrut să plece la Aktobe. După aceea a mai avut o ofertă din Israel, n-a vrut să plece.

Bravo lui! Vrea să rămână aici, îi place... ba o păcănică, ba o măcănică... Glumesc! Mi-a promis și s-a jurat că nu se mai atinge de păcănele, merge la casino acum. Glumesc!", a spus Mircea Rednic, în 2019.

Daniel Popa putea ajunge tocmai în Tanzania!

În 2021, pe vremea când evolua pentru Chindia Târgoviște, Daniel Popa putea ajunge în Tanzania, acolo unde a fost dorit de Simba SC, dar transferul nu s-a concretizat.

”A fost o ofertă înainte de a semna cu Chindia (n.r. - Popa a venit sub formă de împrumut de la Dinamo la Chindia, iar apoi a fost cedat definitiv, în vara lui 2021).

Acum o săptămână și ceva am fost sunat de cineva care m-a întrebat dacă sunt liber de contract. Am spus că am clauză de reziliere și atâta tot. Mai departe nu știu, pe mine nu m-au mai contactat, din ce am înțeles nici clubul”, a spus atunci Daniel Popa.

Daniel Popa se află la ”U” Cluj din iulie 2023, moment în care a fost adus liber de contract de la Chindia Târgoviște. Fotbalistul a înscris în sezonul în curs al Superligii 11 goluri în 36 de apariții. Pe deasupra, și-a trecut în cont și cinci pase decisive.

Înainte de a evolua la Universitatea Cluj, Daniel Popa a mai jucat pentru Dinamo București, FC Botoșani și Daejeon Citizen (Coreea de Sud).

Alte date despre Daniel Popa

106 meciuri a strâns Popa în tricoul lui Dinamo, în toate competițiile, reușind să marcheze de 17 ori și să ofere zece pase decisive.

Daniel Popa are un singur meci la naționala U21 a României, cu Danemarca (1-3), în 2016. Atunci a fost introdus de selecționerul Cristi Dulca în ultimele 11 minute ale partidei, în locul lui Alexandru Tudorie.

La acel meci, din echipa României mai făceau parte și jucători precum Andrei Miron, Ionuț Nedelcearu, Claudiu Bumba, Alex Ioniță sau Alexandru Păun.