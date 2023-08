Ilie Dumitrescu, bulversat după decizia lui Gigi Becali: "Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg!"

Golgheterul echipei în sezonul trecut, cu 16 goluri în 32 de meciuri, Andrea Compagno pare să nu mai fie unul dintre preferații lui Gigi Becali. Finanțatorul de la FCSB a anunțat recent că este gata să îl cedeze pe italian în schimbul a 1,5 milioane de euro, adică exact suma pentru care l-a achiziționat în urmă cu un an de la FC U Craiova.

Ilie Dumitrescu: "Chiar nu înțeleg de ce Compagno nu mai e în topul preferințelor la FCSB"

Mai mult, Compagno a fost titular la o singură partidă din acest sezon de Liga 1 și nu a fost în nicio partidă integralist.

Ilie Dumitrescu spune că este o decizie de neînțeles a lui Gigi Becali, având în vedere importanța lui Andrea Compagno în sistemul celor de la FCSB și randamentul dat de italian în stagiunea precedentă.

"Compagno? Transferul el l-a făcut (n.r - Gigi Becali). Nu înțeleg de ce nu mai e în topul preferințelor. Chiar nu înțeleg asta! Compagno chiar a fost eficient, și-a făcut treaba, e un jucător valoros, foarte bun. Pentru sistemul ăsta trebuia să joci cu număr 9.

Ieri (n.r - la meciul cu Poli Iași), dacă îi intra 50%, avea două goluri din patru ocazii clare. El știe să ceară mingea acolo, se demarcă foarte bine. Da, poate și de aceea vin ratările (n.r - pentru că nu mai este apreciat de patron)", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Gigi Becali anunța că e gata să se despartă de Adrian Șut și Andrea Compagno

Gigi Becali spunea săptămâna trecută că a primit astăzi două oferte: una pentru Adrian Șut, din Belgia, în valoare de 2 milioane de euro, iar alta din Rusia, pentru Andrea Compagno.

Finanțatorul vicecampioanei transmitea că este gata să se despartă de cei doi în cazul în care va primi sumele cerute: 3 milioane pentru Șut și 1,5 pentru Compagno.

"Au avut azi oferte Compagno și Șut. Refuz eu vreodată banii? Eu am cerut 3 milioane pentru Șut. Au întrebat dacă îl dau cu două, am zis că nu. Despre Compagno au întrebat dacă îl dau cu 1,5 milioane. Da, îl dau cu 1,5 milioane. E ofertă din Rusia.

Se pune problema să plece Șut dacă dau 3 milioane. Dacă pleacă, imediat (n.r - transferă alți jucători). Am eu ceva, dar nu sunt încă sigur. După ce pleacă, mă concentrez. Din România, da.

Am primit telefonul. Unul din Rusia, unul din Belgia. Am zis 3 milioane pentru Șut și 1,5 pentru Compagno. Pentru Șut e Genk sau nu mai știu. Am cerut prețul minim: 3 milioane", a spus Gigi Becali, la ProSport Live.