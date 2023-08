Recent, de la FCSB au plecat Malcom Edjouma (Bari), Andrei Cordea (Al Tai), iar Valentin Gheorghe a fost trecut și el pe lista de transferuri. Lor ar putea să li se alăture în curând Adrian Șut și Andrea Compagno.

Gigi Becali anunță că e gata să se despartă de Adrian Șut și Andrea Compagno

Gigi Becali spune că a primit astăzi două oferte: una pentru Adrian Șut, din Belgia, în valoare de 2 milioane de euro, iar alta din Rusia, pentru Andrea Compagno.

Finanțatorul vicecampioanei anunță că este gata să se despartă de cei doi în cazul în care va primi sumele cerute: 3 milioane pentru Șut și 1,5 pentru Compagno.

"Au avut azi oferte Compagno și Șut. Refuz eu vreodată banii? Eu am cerut 3 milioane pentru Șut. Au întrebat dacă îl dau cu două, am zis că nu. Despre Compagno au întrebat dacă îl dau cu 1,5 milioane. Da, îl dau cu 1,5 milioane. E ofertă din Rusia.

Se pune problema să plece Șut dacă dau 3 milioane. Dacă pleacă, imediat (n.r - transferă alți jucători). Am eu ceva, dar nu sunt încă sigur. După ce pleacă, mă concentrez. Din România, da.

Am primit telefonul. Unul din Rusia, unul din Belgia. Am zis 3 milioane pentru Șut și 1,5 pentru Compagno. Pentru Șut e Genk sau nu mai știu. Am cerut prețul minim: 3 milioane", a spus Gigi Becali, la ProSport Live.

Adrian Șut (24 de ani) a fost unul dintre oamenii de bază de la FCSB în sezonul trecut, cu 37 de meciuri, 5 goluri și două pase decisive. Mijlocașul este cotat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.

Andrea Compagno (27 de ani) a fost golgheterul FCSB în sezonul trecut, cu 16 goluri marcate. Italianul este cotat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt.