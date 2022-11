Ia-l de unde nu-i! Andrei Ivan încă nu s-a antrenat cu prima echipă a Universității Craiova: „Vin de la antrenament și nu era acolo”

După acest gest, patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a intrat în direct la Pro Arena, în cadrul emisiunii „Ora Exactă în Sport”, și a dezvăluit că l-a amendat pe Mirel Rădoi în urma declarațiilor făcute despre Andrei Ivan, Ionuț Vînă, Sergiu Hanca și Jovan Markovic, înainte de meciul cu Rapid București (2-2).

Andrei Ivan ar fi revenit la antrenamentele formației din Bănie, după ce Mirel Rădoi l-ar fi iertat (DETALII AICI), însă președintele oltenilor, Sorin Cârțu, a explicat specificat faptul că nu l-a văzut la antrenamentele Universității Craiova și că singurul care îl poate chema de la echipa secundă este doar antrenorul.

„Eu sunt la Craiova. aici. Eu acum vin de la antrenament și nu era acolo (n.r. - Andrei Ivan). Nu era acolo. nu știu ce va fi, depinde de Mirel.

Eu cu Mirel am stat 45 de minute de vorbă. Am discutat de toate cele. Dacă vrea să-i cheme, e decizia lui. Nu am deschis subiectul ăsta

Știi cum e cu greutățile astea. Dacă îi ridici tricoul nu vezi. Sunt explicații medicale. Mirel l-a promovat la națională. El îl vrea. Marco (n.r. - Jovan Markovic) îl convinsese cu anumite lucruri. Sunt momente și momente.

Anul trecut au fost jucători de bază. Pot să revină în retur”, au fost cuvintele președintelui Universității Craiova, Sorin Cârțu, potrivit Digi Sport.

Mirel Rădoi și Sorin Cârțu, amendați de Universitatea Craiova. Explicațiile lui Mihai Rotaru

Chiar dacă spune că susține decizia antrenorului, Mihai Rotaru a anunțat că Mirel Rădoi a fost amendat pentru declarațiile făcute pentru că "rufele trebuie să le spălăm în cadrul clubului". De asemenea, patronul Universității Craiova a anunțat că a fost sancționat financiar și președintele Sorin Cârțu pentru reacția avută la adresa tehnicianului echipei.

"Sunt un om principial și e indicat ca rufele să le spălăm în cadrul clubului. Nu deciziile au fost o problemă, ci faptul că au devenit publice. N-a fost o decizie tehnică, ci de strategie. Nu trebuie neapărat să mintă cu ceva, ci doar să spună că a fost o decizie a clubului asumată de toată lumea, de el, de mine și de domnul Sorin Cârțu.

Nu i-am știrbit din autoritate lui Mirel Rădoi, din contră. Susținem deciziile luate, rămân în picioare. Mirel Rădoi e cel care decide în vestiar, la echipă, cum gestionează grupul și deciziile luate. Toate lucrurile sunt în regulă. Rămănem pe aceeași direcție și nu schimbă nimeni decizia lui Mirel Rădoi. Din contră, o susținem.

Mirel Rădoi a avut o reacție normală. A explicat motivele deciziilor luate și noi suntem alături de domnia sa în continuare. Noi avem principiile clare. Domnia sa are dreptul la opinie, trebuie să-și impună acțiunile, dar trebuie să fie foarte atent. Lucrurile se pot interpreta. Noi suntem o familie, cu bune și cu regule. Nu ținem sub preș, ci pur și simplu nu le expunem.

Pentru acest lucru (n.r - comentariul la adresa lui Mirel Rădoi), domnul Cârțu a fost amendat. E foarte simplu. A vorbit fără să fie întrebat. Glumesc, am o relație specială cu domnul Cârțu. S-au discutat aceste lucruri. În cursul zilei de ieri, am avut o ședință de analiză și lucrurile sunt extrem de clare.

Sunt relații normale între ei, dar au fost deficiențe de comunicare. Mirel nu folosește telefonul în momentul în care antrenează. El nu vorbește nici măcar cu familia. Își dedică 24 de ore din 24 muncii. E foarte dedicat meseriei.

Pentru asta îl apreciez și țin la el. Nu e o ruptură. Oamenii s-au exprimat, suntem în Oltenia, suntem vulcanici și nu vrem să ne sabotăm unii pe alții prin exprimare. Sorin Cârțu și-a exprimat o părere. Nu e bine să vorbească în public pentru că lucrurile iau amploare", a spus Mihai Rotaru, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.