I-a întors spatele FCSB-ului și a semnat cu un alt club din Superliga! Acum își explică decizia

Decizia fundașului a fost una surprinzătoare, dat fiind faptul că a fost ofertat și de Gigi Becali. Vătăjelu a explicat de ce a decis să meargă la „U”.

„Am avut ofertă de la FCSB. Știu ce a zis nea Gigi Becali, am discutat personal și cu dânsul, și cu MM Stoica. Doar că la momentul respectiv nu eram tentat să iau o decizie, așteptând ceva și din afară. N-a fost momentul oportun, să zic. Am discutat și cu familia, am zis să mai așteptăm, apoi a apărut U Cluj.

Vătăjelu: „Nu e vorba că am refuzat FCSB!”

N-a fost decizia familiei, ceea ce ține de fotbal eu hotărâsc. Dar mă sfătuiesc și cu familia, soția și fetițele fac parte din viața, din cariera mea. La acel «moment FCSB», am zis că vreau să aștept altceva, eu le mulțumesc oamenilor de acolo pentru ofertă, dar nu a fost să fie.

Nu e vorba că am refuzat FCSB, cât chestia că am vrut să aștept o perioadă, să găsesc altceva. Suntem definiți de deciziile pe care le luăm. Oferta Clujului a fost bună, mă bucur că am ajuns la U”, a spus Bogdan Vătăjelu, pentru GSP.

Vătăjelu a contribuit la promovarea din 2014, a cucerit Cupa României şi Supercupa României, a disputat 236 de meciuri pentru Universitatea (18.671 de minute), marcând 13 goluri şi oferind 16 assist-uri.