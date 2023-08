Horațiu Moldovan a avut un mesaj important de transmis către un analist TV

Titular la Rapid și la națională, Horațiu Moldovan a avut un start modest de sezon. A gafat în eșecul cu FC Voluntari, a avut o evoluție modestă cu Petrolul (0-2), iar mai mulți oameni de fotbal l-au criticat dur. În apărarea sa a sărit recent Bogdan Stelea, fostul mare portar al naționalei, care a explicat din postura fostului goalkeeper că Moldovan nu trebuie acuzat pentru debutul slab de sezon al echipei lui Cristiano Bergodi.

După victoria cu Farul, Horațiu Moldovan i-a transmis un mesaj lui "Arnold", portar lansat de Dinamo, care a mai jucat la Rapid și Steaua.

„Mă bucur că am reuşit să-mi ajut echipa şi că, după acea intervenţie a mea, ne-am făcut meciul mai uşor. Eu am fost zilnic pe prima pagină [în ultima perioadă]. N-a fost o problemă acest lucru. Mă bucur că am trecut cu bine peste acea perioadă.

Aş vrea să-i mulţumesc domnului Bogdan Stelea, am văzut că a făcut nişte remarci despre portari, deciziile luate de ei într-o singură fracţiune de secundă şi responsabilitatea pe care o au”, a declarat Horaţiu Moldovan, conform Orange Sport.

RAPID: H. Moldovan – Braun (Onea 64), Săpunaru, P. Iacob, Borza – Emmers (Kait 76), Oaidă (Al. Albu 81), Borja Valle (Al. Ioniţă 76) – Funsho Bamgboye, Dugandzic, Petrila (Papeau 64). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

FARUL: Aioani - Sîrbu, Larie, M. Popescu (K. Boli 7), Kiki (Dussaut 65) – Artean (Nedelcu 66), T. Băluţă, Grameni (Vînă 65) - Ad. Mazilu, Carnat, E. Sali (Budescu 71). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: Cristiano Bergodi 54, Dugandzic 57 / Artean 8, Grameni 13, Larie 33

Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - Marcel Bîrsan

Arbitri VAR: Cătălin Popa - George Florin Neacşu

Observator: Aron Huzu