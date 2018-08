Urmarim si comentam impreuna HERMANNSTADT - VOLUNTARI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

HERMANNSTADT 4-0 VOLUNTARI

FINAL DE MECI! Hermannstadt invinge Voluntariul lui Oprita cu 4-0 si lasa echipa din Ilfov fara victorie in cinci etape de campionat.

Min 68. GOOOL HERMANNSTADT! Petrisor Petrescu mareste diferenta!

Min 50. Cartonas ROSU pentru portarul Voluntariului! Draghia il faulteaza pe Tsoumou si este eliminat! Oprita introduce portarul de rezerva!

Min 46. A inceput repriza secunda!

PAUZA

Min 38. GOOOL HERMANNSTADT! Al treilea gol in 10 minute pentru sibieni! De aceasta data, cel care inscrie este Tatar!

Min 34. GOOOL HERMANNSTADT! La primul sau meci ca titular, Tsoumou reuseste dubla! O alta greseala mare in apararea ilfoveana si ezitare mare din partea portarului Draghia

Min 29. GOOOL HERMANNSTADT! Tsoumou profita de greseala uriasa a defensivei ilfovene, in invinge pe Hodorogea si inscrie, lasandu-l fara reactie pe Draghia!

Min 7. Ocazie mare pentru Hermannstadt! Chalkiadikas ajunge in fata portii, dar Draghia este acolo si respinge mingea

Min 1. A inceput partida!

ECHIPELE DE START

Hermannstadt: Cabuz - Coman, Dandea, Mijuskovic, Tatar - Antonov, Dilbea - Hergheligiu, Chalkiadakis, Nkololo - Tsoumou

Rezerve: Began, Rusu, Pirvulescu, Ali Vega, Pamfile, Curtean, Blanaru

FC Voluntari: Draghia - Leasa, Hodorogea, Alves, Bucurica - Artabe Meca, Laindouni, Sesar - Capatana, Ciucur, Stoica

Rezerve: Petrariu, Veiga Varzim, Sziji, Zgrablic, Rauta, Vlad, Tudorie

Este prima disputa dintre cele doua echipe in Liga 1.

FC Voluntari vine dupa o perioada fara victorii, ultimul meci de campionat castigat de echipa antrenata de Daniel Oprita fiind cel din 4 mai impotriva celor de la Timisoara.

De atunci, Voluntari a inregistrat patru remize si sase infrangeri, fiind singura echipa din Liga 1 care nu a castigat niciun meci in actuala editie a campionatului, fiind pe ultimul loc.

Nici Hermannstadt nu sta mai bine. Cu 4 puncte, echipa din Sibiu ocupa penultimul loc in clasamentul Ligii 1.