Fostul fotbalist Helmut Duckadam a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că lupta la titlu din acest sezon este interesantă, însă a subliniat că aceasta este influenţată negativ de arbitraj.

"Următoarea etapă din play-off poate să decidă campionatul. Dacă FCSB nu reuşeşte să câştige la Craiova cred că iese din cursa la titlu. Dacă CFR nu se impune în deplasare cu Rapid, iar Farul câştigă cu Sepsi... s-a cam terminat.

În rest, ce pot să spun, interesantă lupta la titlu, dar, din păcate, influenţată negativ de arbitraj", a spus el.

Helmut Duckadam despre retragerea lui Gigi Becali

Fostul portar susţine că Gigi Becali se retrage din fotbal în următorii doi ani.

"Cred în retragerea lui Becali, nu acum, pentru că nu are ce face... dar cred că se va retrage din fotbal în următorii doi ani, pentru că are o vârstă, nu mai are nici ambiţii, cred că i s-a luat deja şi de fotbal. Nu poate să scape aşa repede de echipă, dar în următorii doi ani va face ceva.

Cu siguranţă va suferi fotbalul românesc, pentru că e unul dintre puţinii oameni care au investit în fotbal. A fost cam singurul care a investit şi vor suferi celelalte echipe dacă el nu va mai cumpăra jucători", a explicat el.

Helmut Duckadam despre fuziunea FCSB - CSA Steaua

Întrebat dacă e posibilă o fuziune între CSA Steaua şi FCSB, Duckadam a răspuns: "Nu văd o fuziune între CSA şi FCSB momentan. Dar cred că în următorii 2-3 ani va rămâne o singură echipă".

Helmut Duckadam a fost prezent la Muzeul Fotbalului din Capitală acolo unde începând de vineri vor fi expuse mănuşile cu care a apărat în 1986 patru penalty-uri în finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua şi FC Barcelona.

Foto și video: Football Museum Bucharest

Agerpres