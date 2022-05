Hagi l-a criticat pe "cel mai bun portar": "Nici la 3 metri nu ieși? Dacă nu sunt mulțumiți de mine, să mă schimbe!"

Farul a deschis scorul în minutul 33, după un șut al lui Gabi Iancu deviat de Ciobotariu. FC Voluntari a reușit să egaleze în minutul 74, la o fază în care Fulop a lovit bara, iar Droppa a fost pe fază și a trimis fără emoții în plasă.

Gică Hagi, nemulțumit de Aioani: "Dacă nu ieși nici la trei metri..."

La finalul partidei, Gică Hagi l-a criticat pe Marian Aioani pentru că nu a ieșit pe centrare la faza golului marcat de FC Voluntari și a recunoscut că i-a reproșat momentul respectiv antrenorului de portari Ștefan Preda.

Farul l-a transferat pe Marian Aioani de la Chindia în vara anului trecut. Hagi spunea că "este cel mai bun portar", iar "în doi ani va fi unui dintre portarii echipei naționale"

"Nu vreau să fiu negativ, dar am făcut puțin ca să câștigăm meciul. Nu pot să fiu mulțumit. Accidentări în prima repriză, schimbări în prima repriză. E greu. Nu trebuie să uitați că jucăm din săptămână în săptămână, jucătorii ar trebui să fie proaspeți, să poată să alerge, dar asta e, mergem înainte, vedem ce va fi. Păcat, am avut 1-0, știam că trebuie să dominăm, le-am explicat, am antrenat în sensul ăsta, dar nu poți să nu ataci spațiile în spatele apărării.

(n.r - Întrebat ce i-a reproșat lui Ștefan Preda, antrenorul de portari) Ce ați văzut și voi. Vă las pe voi să analizați, să vedeți. Centrare de la 30 de metri pe trei metri. Portarul unde trebuie să iasă? Portarul nu trebuie să iasă? Dacă nu ieși nici la 3 metri... alții ies la 10-11 metri. Portarul trebuie antrenat, să aibă curajul ăsta, să cunoască situațiile astea de joc. Ok, ne-a salvat cu Nemec, dar una e una și alta e alta. Era un meci de trei puncte, treceam peste ei, dar am făcut egal. Adevărul e că azi nu meritam mai mult", a spus Hagi.

Gică Hagi: "Dacă nu sunt mulțumiți de mine, să mă schimbe"

Spre finalul interviului, Hagi a spus că se declară mulțumit de acest sezon, în ciuda faptului că se află pe locul 5 și a făcut o glumă, spunând că persoanele din conducere îl pot schimba dacă sunt nemulțumite de serviciile sale.

"În fața dumneavoastră e cine e, e unul care are o singur mentalitate, să câștige fiecare meci. Îmi asum, am responsabilitatea primei echipei, fac primul 11. În rest, o singură mentalitate, să încerc să fiu cel mai bun și să încerc să câștig toate meciurile. Eu nu vin să mă plâng că nu am lot sau am. Pot să și greșesc, eu nu reprezint perfecțiunea, dar încerc să fiu mai bun. Am demonstrat foarte multe, cred că fac lucrurile bune, dar sunt un tip exigent, vreau mult, îmi doresc mult.

Eu sunt în fața unui proiect, l-am început în vară. Am intrat în play-off cu lotul pe care îl avem. În iarnă eu am ieftinit bugetul cu 20.000, deci conducerea cred că e mulțumită. Dacă nu e mulțumită de mine, atunci să mă schimbe. S-au făcut lucruri bune, chiar dacă sunt critic și mentalitatea mea mă duce undeva mai departe. Băieții au făcut un sezon bun", a mai spus Hagi.

În urma acestui rezultat, Farul a rămas pe locul 5, cu 29 de puncte, la două lungimi în spatele poziției a patra, ocupată de FC Voluntari.

În runda următoare, Farul va primi vizita lui FC Argeș.