Giuleștenii, mulțumiți de rezultatul scos la Arad! Adrian Matei: „Am făcut un meci bun!”

Giuleștenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Albu, însă arădenii au egalat în finalul meciului, în trei minute. Marcatorii gazdelor au fost Ioan Hora (penalty) și Liviu Antal.

„Cred că am făcut un joc bun în prima repriză. În partea a doua am făcut un meci la fel de bun, însă am avut două momente în care... na, se mai întâmplă.

Vreau să le mulțumesc suporterilor care au venit până aici pentru a fi alături de noi și pentru a se lupta cu galeria frumoasă a Aradului.

Respectăm regulamentele. Încercăm să facem lucrurile în limita regulamentului”, a spus Adrian Matei, antrenorul cu licență PRO de la Rapid.

Pentru Rapid acesta este cel de-al doilea meci la rând fără victorie, după eșecul suferit, acasă, în fața Universității Craiova (scor 1-2), în etapa a șaptea.

Antrenorii Mihai Iosif și Andrei Prepeliţă, fără licență PRO, amendați de FRF pentru că au dat indicații

Antrenorii fără licenţă Pro Mihai Iosif (FC Rapid) şi Andrei Prepeliţă (FC Argeş) au fost sancţionaţi de Comisia de Disciplină a FRF cu câte 2 etape de suspendare şi 6.800 de lei penalitate sportivă, în timp ce Marius Croitoru (FC Botoşani) şi Ilie Poenaru (Academica Clinceni) au primit penalităţi de câte 2.000 de lei.

De asemenea, cele patru cluburi au fost sancţionate cu câte 10.000 de lei.

Şcoala Federală de Antrenori a sesizat Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal în cazul celor patru tehnicieni deoarece aceştia au acordat indicaţii la meciurile echipelor pe care le conduc fără să deţină licenţa Pro.

"Comisia admite sesizarea Şcolii Federale de Antrenori împotriva pârâţilor FC Rapid 1923 şi Mihai Iosif . În temeiul art. 83.7 din RD se sancţionează FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 59.3 din ROAF cu aplicarea art. 12, 13 şi 14 Bis din RD, pârâtul Iosif Mihai Dan se sancţionează cu măsura suspendării pentru 2 (două) jocuri şi i se aplică penalitate sportivă de 6800 lei", se arată în soluţia comisiei în cazul lui Mihai Iosif publicată pe site-ul FRF. Aceeaşi soluţie a fost dată şi în cazul lui Andrei Prepeliţă.

"Comisia admite sesizarea Şcolii Federale de Antrenori împotriva pârâţilor Croitoru Marius Marian şi FC Botoşani. În temeiul art. 83.7 din RD se sancţionează FC Botoşani cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 87.7 din RD, pârâtul Croitoru Marius Marian se sancţionează cu penalitate sportivă de 2.000 lei", se precizează în soluţia comisiei în cazul lui Marius Croitoru. Soluţia a fost identică şi în cazul lui Ilie Poenaru.