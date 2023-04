Gigi Becali, un nou atac devastator la Talpan: „Nebunia României!” Cât susține afaceristul că a investit la FCSB

Patronul FCSB a ținut să sublinieze că a investit milioane de euro în fotbalul românesc și datorită lui Steaua (acum FCSB) a jucat împotriva unor cluburi de top din Europa și că nu poate accepta faptul că Florin Talpan, juristul CSA, refuză să permită FCSB-ului să joace pe stadionul din Ghencea.

Becali a mai spus că Talpan nu ar trebui să-l acuze de furtul Stelei, deoarece investiția sa a salvat clubul de la insolvență.

„Iar venim la nebunia României. Uite care e nebunia României. Vedem că sunt datorii de 33 de milioane, de 30 de milioane la unii care fac fotbal. Cheltuie bani ca să vadă lumea fotbal și vine unul care spune că nu vrea să te lase să faci fotbal. Vine Talpan și zice că nu vrea el! Numai în România se poate întâmpla asta.

Acum mă așteptam să vă enervați și voi și să luați atitudine. Becali, când a luat Steaua, a fost cu miniștrii, au semnat și au dat într-o asociație, care avea milioane de euro datorie, se ducea în insolvență.

Am dat 40 de milioane de euro, am câștigat campioante, am jucat cu Real Madrid, am fost peste tot cu Becali și zeci de milioane date. Să nu ne spui tu nouă, Talpane, că a furat Becali Steaua, că n-a furat. Dacă n-a furat, lasă-l pe om în pace în ultimul ceas. Tu îți dai seama? Talpan e susținut de Armata Română. Asta e nebunia României”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

FCSB și CSA luptă în instanță pentru palmaresul Stelei

Decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în cursul zilei de marți, 28 martie, nu le-a picat bine celor de la Steaua.

Pe scurt, vicecampioana poate considera că a avut câștig de cauză la ÎCCJ, pentru că s-a dispus rejudecarea cazului la Curtea de Apel, care a decis în 2021 că Clubul Sportiv al Armatei Steaua are drept de proprietate asupra palmaresului din perioada 1947-1998, și că reprezentanții clubului din Ghencea nu au înstrăinat niciodată palmaresul Secției de Fotbal către alte entități, iar AFC Steaua a preluat clubul în 1998 fără ca palmaresul să fie transferat.

Practic, decizia luată în cursul zilei de marți de ÎCCJ nu „transferă” palmaresul din acea perioadă la FCSB și nicidecum nu confirmă, într-un fel sau altul, că echipa lui Gigi Becali ar fi continuatoarea Stelei!