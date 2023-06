Gigi Becali surprinde! Răspunsul oferit când a fost întrebat despre Joyskim Dawa

Patronul de la FCSB susține că echipa sa deține atuurile necesare pentru a lua titlul după nouă ani de pauză - ultimul a fost cucerit cu Constantin Gâlcă pe bancă. În opinia omului de afaceri, antrenorul Elias Charalambous va beneficia sezonul viitor de o echipă cu talie, imbatabilă în duelurile aeriene.

Și, în susținerea afirmațiilor sale, latifundiarul mizează și pe Joyskim Dawa (1,95 m), unul dintre preferații săi. Adus de la FC Botoșani, fundașul central camerunez a făcut sezonul trecut cuplu în centru defensivei cu estonul Joonas Tamm, plecat de la echipă.

Gigi Becali: "Dawa are forță și viteză!"

Becali mizează pe Dawa care va face pereche în mijlocul apărării cu Siyabonga Ngezana, fotbalist sud-african, care încă nu a fost prezentat de FCSB.

"Dawa nu e un fundaș central de aruncat. El greșește, dar are forță și viteză. Dacă își reglează puțin comportamentul și mișcările, tot am încredere în el.

Noi am dat șapte jucători care nu jucau și am luat până acum trei. Și vor fi titulari. Am întărit echipa cu trei titulari. Crește talia echipei. Vom avea Dawa, Edjouma, Djokovic și Ngezana. Avem patru jucători care să dea cu capul la centrări. Nu mai las echipa așa”, a declarat Gigi Becali, potrivit Gsp.

Dawa, 46 de meciuri și cinci goluri pentru FCSB

„Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja pe cineva care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic și ne bazăm pe el.

Dacă Dawa mai avea şi tehnică, era la Real Madrid. Putere, tehnică, forţă… dacă mai avea şi tehnică…Îl băgăm să dea cu capul”, declara Gigi Becali la începutul lui 2023, în cadrul unei conferințe de presă.