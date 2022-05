Înaintea posibilei finale pentru titlu dintre cele două, programată în ultima rundă, CFR Cluj va primi vizita Universității Craiova, iar FCSB așteaptă un pas greșit al ardelenilor pentru a avea o misiune ceva mai simplă în duelul direct.

Gigi Becali știe ce se va întâmpla în meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova

Meciul cu CFR Cluj vine pentru Universitatea Craiova chiar între returul cu Sepsi, din semifinalele Cupei României și posibila finală a competiției, astfel că este de așteptat ca Laurențiu Reghecampf să menajeze unii titulari la meciul cu formația din Gruia.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, spune că ar înțelege dacă Reghecampf ar apela la o astfel de strategie, însă numai dacă Universitatea Craiova se va califica în finala Cupei României. În schimb, omul de afaceri spune că nu ar accepta ca formația din Bănie să folosească juniorii la meicul cu CFR Cluj.

"Știți la ce mă aștept din partea Craiovei? Dacă nu joacă finala Cupei, am pretenția să joace toți jucătorii. Dacă joacă finala, ei au jucători de valoare, oricare ar juca. Aseară nu au jucat Mateiu și Nistor. Dacă joacă Mateiu și Nistor la mijlocul terenului, nu sunt fotbaliști? Ce poți să-i zici și lui Rotaru? Vrea și el să joace finala Cupei, n-ai ce să-i impui omului. El vrea să ia Cupa pentru el. Dacă bagă copii de 17 ani, atunci da, e supărător.

Are jucători Craiova, nu poate să bage copii de 16 ani, atunci nu mai e în regulă. Are Mateiu, Bic, Nistor, are jucători, n-are nicio problemă. Ca să se dea la o parte nu există niciodată. Nu mai cumpără nimeni meciurile.

Craiova trebuie să joace și ea o finală. Adică, ce, ar fi ei idioți? Craiova să joace cu toată echipa și să piardă finala? Nu cred că sunt atât de idioți. N-am nici ce să-i spun Craiovei. Ei vor zice: 'Stai puțin, ia-ți campionatul, vrei să te ajut eu? Să se ajute singuri', cum a zis Reghecampf. Eu am obiectivul meu, iar ei au obiectivul Cupa. Eu am pretenții să pui jucătorii seniori", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

CFR Cluj (54p) va juca în următoarea etapă cu Universitatea Craiova, acasă, în timp ce FCSB (52p) va evolua contra lui FC Voluntari, în deplasare. În ultima etapă a campionatului, cele două se vor întâlni în meci direct, cu bucureștenii gazde.