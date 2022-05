Gigi Becali și Toni Petrea, puși la zid după un nou titlu ratat: "El le are cu oile, nu cu fotbalul! Rădoi e o variantă bună"

Vicecampioana a încheiat play-off-ul cu 56 de puncte, cu unul în spatele lui CFR Cluj, iar Gigi Becali a pus eșecul formației sale pe seama greșelilor de arbitraj din penultima etapă, când FCSB a remizat contra lui FC Voluntari (2-2), iar CFR Cluj a învins Universitatea Craiova (2-1).

Ionel Ganea, mesaj dur pentru Gigi Becali și Toni Petrea

În schimb, Ionel Ganea crede că vina le aparține antrenorului Toni Petrea și patronului Gigi Becali. Fostul internațional este de părere că ambii au greșit la meciul cu FC Voluntari, în urma căruia FCSB a ratat șansa disputării unei finale cu titlul pe masă împotriva lui CFR Cluj.

"Dacă Toni Petrea era antrenor mare, scotea un atacant sau un mijlocaș și băga un fundaș central să țină de rezultat și să închidă jocul. Schimbi jocul, frate! Transformi în 5-4-1 și gata! Sau 5-3-2, te închizi. Aveai ce să aperi și ai fi avut meci decisiv. Dacă vor titlul, trebuie să aducă antrenor profesionist de fotbal, nu preparator!



Când ai 2-1 și ai meciul în mână nu poți să mai arunci vina pe nimeni. E doar greșeala FCSB-ului. Gigi Becali e disperat, dar el nu le are cu fotbalul, le are cu oile! Așa că ce să îi mai zici lui Gigi? E a nu știu câta oară când pierd titlul așa. Ai 2-1 și iei gol în minutul 88", a spus Ionel Ganea, pentru Fanatik.

Ganea spune că o variantă ideală pentru postul de antrenor la FCSB este Mirel Rădoi. Totuși, fostul selecționer a declarat recent că exclude o revenire la formația patronată de Gigi Becali.

"Eu zic că Rădoi ar fi o variantă bună și ar fi potrivit la FCSB. Mai bună decât Reghecampf. Rămâne de văzut. Steaua are un lot foarte bun, poate peste CFR Cluj, mulți jucători tineri.

Dacă stai numai să joci în campionatul intern nu acumulezi experiență internațională și așa e foarte greu să evoluezi", a mai spus Ganea.

Mirel Rădoi nu vrea să mai lucreze cu Gigi Becali

Întrebat în urmă cu o săptămână dacă are de gând să mai lucreze cu Gigi Becali, fostul selecționer a respins ideea, spunând că nu ar dori să ajungă din nou la un conflict cu nașul său, așa cum s-a întâmplat în urmă cu aproape șapte ani.

În schimb, Mirel Rădoi, liber de contract de la finalul anului trecut, după despărțirea de naționala României, așteaptă oferte în această vară, atât din străinătate, cât și din România.

"Sper ca în vara asta (n.r - să revină în antrenorat). Am tot ezitat să iau echipe care mai aveau 7-8 etape. Încerc să iau cu o pregătire, totul de la zero. Sper să nu fie o greșeală din partea mea că am refuzat, iar în vara să nu mai am nicio ofertă. Am încercat să lucrez de acasă și să am contact direct cu fotbalul. Da, și în România, nu am o problemă, dar va trebui ca lucrurile să fie serioase. Nu mă aștept să am un contract de patru ani, dar nici să mă dea afară după trei luni. Trebuie ca ambele părți să fie de acord cu cerințele, cu obligațiile și responsabilitățile fiecăruia.

(n.r - FCSB ar fi o destinație interesantă?) Nu cred și vă spun de ce. A fost deja un episod, nu s-a terminat bine între mine și nașul meu. A fost o perioadă în care nu am vorbit și nu mai vreau pentru că și eu am început să îmbătrânesc și nu mai avem timp după aceea să ne împăcăm. Așa că, în momentul de față, cel mai bine e să își vadă fiecare de drumul lui. Nașului îi place să se implice, eu nu prea sunt de acord cu astfel de lucruri. După ce s-a întâmplat în primă fază, n-are rost să încercăm să continuăm, iar al doilea episod să fie și mai rău", a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a strâns 29 de meciuri pe banca lui FCSB în 2015, înregistrând 13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri.