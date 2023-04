Gigi Becali s-a răzgândit! MM Stoica l-a dat de gol: ”A renunțat la ideea asta”

În schimbul clubului, Becali vrea 25 de milioane de euro, sumă în care nu va intra și baza din Berceni, evaluată de omul de afaceri la 50 de milioane de euro.

La conferința de presă organizată imediat după acel meci, omul de afaceri a precizat că îi va interzice președintelui de la FCSB, Valeriu Argăseală, să participe la ședințele de Comitet Executiv de la FRF, dar s-a răzgândit, după cum spune Mihai Stoica, cel care acum controlează totul la FCSB.

Mihai Stoica: ”Gigi a devenit mai 'soft'”

„Vali este din 2003 la noi, este legat de club. Până la urmă, Gigi a devenit mai 'soft' și a renunțat la ideea de a-l forța să se retragă din Comitetul Executiv.

Dacă rămânea cu ideea asta, vorbisem cu Vali și bineînțeles că ceda locul din Comitetul Executiv”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

FCSB este pe locul trei în Superligă, cu 37 de puncte, la un singur punct de următoarea clasată, CFR Cluj, dar poate să ajungă pe locul patru dacă va pierde meciul din această etapă, cu Universitatea Craiova.

Lider este Farul Constanța, cu 42 de puncte și cu un avans liniștitor față de locul doi (patru puncte).

VIDEO Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal după meciul cu Rapid

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează.

Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali, la o zi după Rapid - FCSB 1-0.