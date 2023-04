Adrian Porumboiu știe ce l-ar face pe Gigi Becali să revină la FCSB: „O să îl vedeți, va anunța că s-a răzgândit!”

Gigi Becali (64 ani) nu a putut digera deciziile lui Horațiu Feșnic (33 ani), din Rapid - FCSB, 1-0, când i-a iertat pe Răzvan Onea (24 ani) și Dragoș Grigore (36 ani) de cartonașul roșu. Imediat după înfrângere, patronul FCSB-ului a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal, pe motiv că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.

Adrian Porumboiu nu crede în promisiunea lui Gigi Becali

Întrebat dacă crede că amicul său va renunța la fotbal, Adrian Porumboiu (72 ani) este convins că Gigi Becali va reveni asupra deciziei dacă echipa sa o va învinge pe Universitatea Craiova, duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

„Niciodată! O să îl vedeți, vine de unde e plecat de la Muntele Athos, se mai roagă pentru iertarea păcatelor.

Dacă o avea timp cineva să i le ierte pe toate. Dacă va câștiga (n.r. cu Universitatea Craiova) va anunța că s-a răzgândit. Dacă nu, va rămâne supărat.

Astea sunt povești. E mai grav că sunt foarte mulți care cred în poveștile astea”, a declarat Adrian Porumboiu pentru ProSport.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 42 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 31 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte