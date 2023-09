Marți, 12 septembrie, România a primit vizita lui Kosovo pe Arena Națională, în a șasea etapă din preliminariile EURO 2024. În minutul 21 al partidei, centralul Willy Delajod a trimis jucătorii la vestiare, după ce ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” au scandat și au afișat bannere cu tentă politică îndreptate spre Kosovo.

Ce spune Albion Rrahmani despre incidentele de la România - Kosovo

La aproape două săptămâni, Albion Rrahmani, vedeta giuleștenilor care a reușit până acum trei „duble” în echipamentul alb-vișiniu, a subliniat că nu vrea să se implice în incidentele de la România - Kosovo, ci să se concentreze pe fotbal.

„Este ceva politic, dar nu știu ce să spun. Nu aș vrea să mai vorbesc despre acest subiect. Sunt fotbalist profesionist, eu îmi fac meseria, nu a fost ceva mai greu pentru mine. Ne-am retras la vestiare, arbitrul a revenit, a spus că trebuie să ne întoarcem să jucăm și asta am făcut. Nu s-a terminat cum ne-am fi dorit. Avem meciuri și în octombrie și sper ca în meciurile următoare să câștigăm”, a spus Albion Rrahmani.

Albion Rrahmani a fost achiziționat de Rapid la începutul lui august pentru 600.000 de euro. Cotat la 600.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, kosovarul mai are contract cu echipa din Giulești până la finele sezonului 2025/26.

Fotbalistul a bifat doar patru apariții în campionatul României până acum. Albion Rrahmani a reușit să marcheze o „dublă” în aproape fiecare meci: 5-3 vs. FCU Craiova, 4-0 vs. FC Dinamo și 3-1 vs. CFR Cluj.

Rapid București - CFR Cluj 3-1

Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul cinci, dar avantajul Rapidului nu a durat prea mult. Ciprian Deac a restabilit egalitatea (minutul 10), iar Juricic a majorat diferența (minutul 34), doar că VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unei poziții de ofsaid.

În repriza secundă, Rapid București a dat startul recitalului. Mai întâi, Rrahmani a realizat „dubla” în minutul 51. Apoi, giuleștenii s-au năpustit la poarta lui Răzvan Sava. Golul trei a venit însă în minutul 71, când Claudiu Petrila a împins în cele din urmă mingea în plasă.

