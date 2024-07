Gigi Becali, necruțător cu jucătorul pe care îl ridica în slăvi: "Am vrut să-l schimb la pauză! Nu mai e vedetă"

FCSB a deschis scorul în minutul 51, după un gol splendid reușit de Alexandru Musi, iar U Cluj a egalat rapid, după doar șase minute. Malcom Edjouma a comis un fault în propriul careu, iar Dan Nistor a transformat penalty-ul.

Gigi Becali: "Ștefănescu nu mai e vedetă. Am vrut să-l scot la pauză"

După meci, Gigi Becali a avut un discurs aspru la adresa lui Marius Ștefănescu. La doar câteva zile după ce îl lăuda pe fotbalistul cumpărat de la Sepsi, omul de afaceri și-a schimbat opinia despre cel pe care l-a înlocuit în minutul 63 cu Alexandru Băluță.

"Nu e de la căldură! Căldura e căldură și fotbalul e fotbal. Influențează, dar și pe ăia și pe ceilalți. Eu sunt de vină la toate. Serios vorbesc. Eu sunt de vină. Când găsesc câte unul spun că e Maradona, îl laud. Ștefănescu... Ce să mai alerge dacă eu l-am făcut vedetă? El nu are nicio vină. Eu sunt vinovat.

E de neînlocuit, sigur, așa va fi, dar nu mai e vedetă. O să își dea seama și o să joace ce trebuie să joace. Trebuia să joace fotbal. Nu a jucat fotbal. S-a ascuns. La fotbal trebuie să te miști, să primești mingea, să îți demonstrezi valoarea. El nu s-a arătat. Pentru ce? Că e căldură. Am vrut să-l schimb la pauză, dar am spus hai să nu. Am greșit, asta e", a spus Gigi Becali, la Digisport.