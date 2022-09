Înaintea confruntării cu Anderlecht din grupele UEFA Conference League a apărut informația conform căreia Boban Nikolov (28 ani) ar fi ajuns la un acord cu vicecampioana României.

Informația a fost confirmată și de către Gigi Becali în cadrul unei intervenții telefonice la "Ora Exactă în Sport".

"Păi, da. Acum, când am bani, fac, dar să vină banii de acolo, dar nu de la buzunarul meu. Când am bani, fac, să vedem cum merge echipa și cu Nikolov ăsta. La ora asta caut un mijlocaș care să dirijeze orchestra, văd că Edjouma a început să se încadreze și cu Olaru, amândoi, dar vreau unul mai mobil, plimbăreț pe tot terenul, cum e Bauza.

Eu l-am întrebat pe Tănase, am zis ce e cu el, a zis că e un jucător gen Oaidă, dar puțin mai bun. El e recuperator, dar nu o pierde, exact ce îți place ție. El recuperează, dar pasează, asta și vreau, să nu pierzi mingea.

L-am luat, el se califică la locul de muncă, adică un an, plus încă doi, așa face Becali contractele de acum înainte, nu cum am făcut 5, 6 ani. Păi, te iau să te țin eu pe tine 3 ani să mă încarc la antrenamente. Nu, tată!", a declarat patronul de la FCSB la PRO ARENA.

Ultima dată la Sheriff Tiraspol, grupare alături de care reușea să câștige în fața lui Real Madrid pe Santiago Bernabeu în UEFA Champions League, Boban Nikolov a rămas liber de contract în această vară, în luna iulie.

Boban Nikolov a făcut timp de doi ani parte din Academia „Gheorghe Hagi”, în perioada 2010 - 2012, iar de-a lungul carierei a bifat 42 de meciuri în tricoul naționalei Macedoniei de Nord.

FCSB - Anderlecht s-a încheiat 0-0

După acest rezultat de egalitate, FCSB se află pe a treia poziție cu un punct în două meciuri, în timp ce Anderlecht se situează pe a doua poziție, cu patru puncte în două partide.

În următoarea confruntare, FCSB se va întâlni cu Universitatea Craiova (18.09.2022, ora 21:30) și FC Argeș (01.10.2022, ora 18:00), în timp ce Anderlecht se va întâlni cu Kortjrik (18.09.2022, ora 22:00) și cu Charleroi (02.10.2022, ora 14:30).